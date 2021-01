Cyberpunk 2077: scovate diverse romance tra i contenuti tagliati

Dopo un lancio a dir poco turbolento, Cyberpunk 2077 non sta passando delle prime settimane di vita rosee. Insieme ai problemi riscontrati dai giocatori console, anche una grossa fetta di utenti PC stanno abbandonando sempre più in fretta quello che fino a pochi mesi fa era uno dei giochi più attesi e desiderati dell’intera generazione. Ora, alcuni giocatori sembra che abbiano scoperto diversi contenuti tagliati da CD Projekt RED dal prodotto finale.

Tra questi contenuti ci sono anche diverse romance che non sono possibili da trovare all’interno dell’avventura proposta da Cyberpunk 2077. Prima del lancio, CD Projekt RED aveva detto che i giocatori potevano aspettarsi una serie di relazioni, dalle avventure di una notte fino ad una relazione romantica in piena regola. Purtroppo, il Cyberpunk 2077 che è arrivato nei negozi presenta un numero molto limitato di opzioni per tutta Night City.

Come è stato fatto notare da alcuni utenti su Reddit, una modifica relativamente semplice ai file del gioco può ripristinare le romance tagliate, ma solamente per quanto riguarda la versione PC del gioco. Sappiamo che Judy, ad esempio, attiva la romance solo se V è una donna, ma con un po’ di ritocchi ai file, è perfettamente possibile entrare in contatto con lei anche se si sta interpretando un personaggio maschile.

Lo stesso discorso vale anche per altri personaggi, come River, che presenta un secondo dialogo che permette una romance anche con un o personaggio maschile, opzione che fa parte anch’essa di quelle tagliate. Sembra che Cyberpunk 2077 abbia ancora parecchi contenuti nascosti, e che i giocatori abbiano solamente inziato a farne uscire alcuni. Cosa ne pensate di queste romance tagliate dal gioco? Fateci sapere la vostra con un commento nella sezione dedicata.