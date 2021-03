Call of Duty Warzone: Activision pronta a chiudere il sito SBMM

Call of Duty Warzone per Activision risulta essere una miniera d’oro. Proprio nel mese di marzo il battle royale ha compiuto un anno e si è subito messa in gioco con una Stagione 2 che sta stupendo sia in positivo che in negativo tutti gli appassionati. Il free-to-play infatti è costantemente monitorato dalla nota società americana, che in tutto i modi cerca di risolvere ai problemi riscontrati dai fan, questo porta alle volte inevitabilmente altri bug o glitch di ogni tipo.

Negli ultimi giorni Activision ha deciso di voler chiudere il noto sito SBMM (Skill Base Match Making) di Call of Duty Warzone. Per chi non conoscesse questo servizio, si tratta di uno di quelli piuttosto popolare del noto Battle Royale in grado di raccogliere statistiche dei giocatori nel gioco e pubblicare il tutto attraverso il web. I fondatori di questo meccanismo si ritengono soddisfatti del lavoro svolto e sono convinti di “non fare nulla di male” in quanto a loro modo stiano cercando di migliorare l’esperienza per tutti.

Per questo i fondatori vogliono contattare Activision per trovare un accordo e poter così diventare partner sfruttando la loro idea. Nonostante questo sembra che l’azienda americana faccia orecchie da mercante inviando al sito un cease and desist, vale a dire che se entro lunedì prossimo il sito non verrà chiuso passeranno per vie legali.

We are Ben & Dav, two passionate WZ players. In 2020, David started a YouTube channel to help people improve their play (one of his 30+ videos with 130k views: https://t.co/vvk4XetI22). In late-2020, We started SBMMWarzone. It’s been a thrilling experience [2/7] ⬇️ pic.twitter.com/KKDUMsVCQG — SBMM Warzone (@SbmmWarzone) March 26, 2021

Una situazione certo non semplice per Ben & Dav, l’unica soluzione al momento sarebbe quella di provare a convincere la stessa Activision di poter diventare loro partner, il che non sarebbe poi una così cattiva idea. Call of Duty Warzone ha bisogno di diverso aiuto per poter diventare il battle royale definitivo. Ancora oggi il titolo è ricco di problemi ed un aiuto per il matchmaking potrebbe portare ancora più gente dentro. Vedremo quindi come si risolverà la situazione, noi ci auguriamo per il meglio.