Call of Duty Warzone: i cheater stanno avendo dei problemi, ecco perché

Call of Duty Warzone è probabilmente uno dei titoli più giocati negli ultimi mesi, grazie anche al periodo di isolamento dovuto alla pandemia da COVID-19. Il battle royale targato Infinity Ward sta riscontrando un successo stratosferico con migliaia e migliaia di giocatori in attivo, senza contare anche la quantità enorme di influencer che stanno portando il gioco su Twitch. Nonostante tutto questo incredibile successo, gli sviluppatori stanno combattendo una lunga battaglia contro i cheater che stanno rovinando le partite ai giocatori più onesti.

Fino a poco tempo fa, i cheater non si sono mai posti particolari problemi nel rovinare le partite di tutti gli altri giocatori, creando di conseguenza malumori sia da parte degli appassionati che da parte degli sviluppatori. Infinity Ward ha dato la possibilità a tutti gli utenti di poter segnalare i furbetti, ma nonostante questo sono sempre riusciti a raggirare il tutto. Il sistema di autenticazione a due fattori inserita pochi giorni fa da parte di Activision sta creando particolari problemi per i cheater, poiché in seguito ad un possibile ban risulta impossibile creare un nuovo account.

Sembra quindi che Infinity Ward ed Activision siano riusciti a trovare il modo definitivo per eliminare il problema dei cheater che sta affliggendo Call of Duty Warzone ormai dal suo rilascio ufficiale. Il tutto sarebbe testimoniato da un boom di lamentele sul web riguardanti proprio questo sistema. Speriamo vivamente che d’ora in poi i cheater con il passare del tempo possano svanire dal titolo, rendendolo decisamente più “pulito”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi è capitato di vedere dei giocatori che usassero delle hack durante le vostre partite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità future riguardanti Call of Duty Warzone che ricordiamo essere totalmente free-to-play.