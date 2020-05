Call of Duty Warzone: nuove misure di sicurezza al log-in, ecco cosa cambia

Tramite un tweet, Infinity Ward ha appena annunciato che a partire dalla giornata odierna tutti i nuovi giocatori intenzionati a giocare a Call of Duty Warzone da PC dovranno necessariamente utilizzare un nuovo sistema di autenticazione a due fattori al log-in tramite il client Battle.net. Si tratta dunque di una decisione effettuata per aumentare le misure di sicurezza al fine di arginare il fenomeno dei cheater che, ultimamente, ha colpito duramente il battle royale free to play di Infinity Ward.

Questo nuovo sistema di autenticazione sarà simile a quanto già presente in altri titoli free to play come Counter Strike Global Offensive e tanti altri giochi che dominano lo scenario dell’online competitivo. Per il momento, vi segnaliamo che l’autenticazione a due fattori è richiesta solo per chi gioca da PC ed esclusivamente per gli account creati da poco tempo. Al momento, non siamo a conoscenza se questo nuovo sistema di autenticazione sarà richiesto anche per chi già possedeva un profilo, e per i giocatori che accedono al gioco tramite Xbox One e PlayStation 4.

Con molta probabilità, il sistema studiato da Infinity Ward richiederà ai nuovi giocatori di verificare l’autenticità dei nuovi account tramite l’inserimento del proprio numero di cellulare e, successivamente, il sistema invierà un SMS contenente uno speciale codice di accesso sul numero inserito. Vi ricordiamo che, ultimamente, sono stati bannati ben 70.000 giocatori a causa dell’utilizzo di particolari cheat che rovinavano l’esperienza di gioco all’intera community.

Questa è solo una delle ultime mosse degli sviluppatori che stanno cercando di ridurre al minimo l’impatto dei cheater su Call of Duty Warzone; negli ultimi tempi, infatti, Infinity Ward ha fatto giocare tra loro i giocatori che si sono macchiati di aver utilizzato trucchi all’interno delle partite del battle royale. E voi cosa ne pensate di questo notizia? Diteci come sempre la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.