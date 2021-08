Call of Duty Warzone e Cold War: al via la Stagione 5, ecco le prime novità

Sono stati giorni parecchio turbolenti per gli appassionati di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, ma finalmente, dopo un breve rinvio a causa di un problema, Activision quest’oggi ha dato il via alla tanto attesa nuova Stagione 5 dei propri COD di punta. Warzone e Black Ops Cold War riceveranno una serie di prime novità giusto in questi istanti, dando così ai giocatori una serie di contenuti da scoprire in un po’ tutte le modalità di gioco che entrambi i titoli propongono.

Partiamo dalle playlist, che in data odierna si aggiornano con una Mini Royal in Trio all’interno di Rebirth Island. Il Battle Pass della quinta stagione, invece, è completo di nuovi 100 livelli che includono due armi gratuite, un nuovo operatore, nuovi progetti di armi, nuove skin per operatori e molto altro ancora. I giocatori che acquisteranno il bundle Battle Pass entro le prime due settimane della quinta stagione riceveranno anche una skin bonus per l’operatore leggendario per Kitsune: “Kyubi”.

Alla mappa del battle royale saranno aggiunte anche delle novità, come dei punti di interesse quali delle stazioni di trasmissione mobili e un qualcosa di ancora avvolto nel mistero. A questo si vanno ad aggiungere selle modifiche al gameplay generale relative al loot sia all’interno della mappa principale Verdansk, che all’interno del Gulag. Immancabile anche una nuova informata di nuove armi come: il fucile d’assalto EM2 e il mitragliatore TEC-9.

Come ad ogni grosso aggiornamento, oltre a queste prime novità sono attesi nuovi contenuti in arrivo nel corso di tutta la Stagione di sia in Call of Duty Warzone che in Black Ops Cold War. A questo, infine, si vanno ad aggiungere una serie di bug fix che migliorano il gameplay e migliorano l’esperienza di gioco in generale.