Call of Duty Black Ops Cold War: svelata nuova modalità Zombies

Una nuova modalità per Call of Duty Black Ops Cold War è in arrivo: il sito ufficiale del gioco, infatti, è stato aggiornato per circa 30 minuti (e probabilmente per errore) riportando l’arrivo di “una nuova zombies experiences su larga scala“. Tale modalità zombies-open world dovrebbe chiamarsi ‘Outbreak’ e, dopo i recenti eventi su Warzone che non lasciavano spazio a dubbi sull’arrivo dei non-morti, potrebbe giungere anche sul battle royale. La dicitura, come potrete osservare nel tweet in basso, riportava inoltre la presenza di un trailer.

Stando alle parole del leaker Okami, si tratterà di un evento incrociato tra Cold War e Warzone. Inoltre si vocifera anche che Activision si stia preparando ad accogliere Outbreak con un evento dedicato. Sempre secondo il leaker, la nuova modalità sarà qualcosa di grande per il franchise, molto più grande di quanto la gente possa immaginare. Per saperne di più, non ci resta che attendere nuove comunicazioni da parte del publisher Activision; fino ad allora vi invitiamo a prendere con le pinze quanto appena descritto.

Nel frattempo, eccovi la descrizione della classica modalità zombies di Cold War: “Neofiti e veterani affronteranno un viaggio tanto terrificante quanto indimenticabile che amplia ulteriormente la storia di questa celebre parte della serie Call of Duty. La modalità cooperativa include nuovi modi per accumulare progressi, le specialità più celebri e un arsenale di armi della Guerra Fredda per aiutare i superstiti a dominare le legioni di non morti“.

Official Call of Duty website accidentally confirms the new Outbreak mode. It was up on the Cold War Zombies home page for about 30 minutes. pic.twitter.com/zCmP01nvTw — Okami (@Okami13_) February 18, 2021

Cosa ne pensate di questa modalità non-morti a mondo aperto che potrebbe coinvolgere Cold War e Warzone? Secondo voi sarà qualcosa di così grande per il franchise, come riportato dal leaker Okami? Argomentate qua sotto nei commenti!