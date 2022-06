Nel corso degli anni Call of Duty Warzone si è espanso a dismisura, proponendo a tutti i giocatori una marea di contenuti sempre nuovi. Dopo aver cambiato la mappa principale del battle royale, adeguandosi al tema del più recente Vanguard, il tito free-to-play di Activision ha cominciato a dare agli appassionati sempre più armi e gadget con cui sperimentare. Queste novità permettono di vivere partite sempre diverse, ma a volte capita che alcune armi diventino davvero fastidiose.

Tra le armi più noiose presenti in Call of Duty Warzone c’è sicuramente la Semtex, una granata capace di appiccicarsi praticamente su ogni superficie, compreso il modello del vostro avatar. Bastano pochi secondi per saltare in aria, e se non si fa particolarmente attenzione si diventa delle facili prede per chi ha equipaggiato tale arma. Ora, però, sembra che un utente sia riuscito a scoprire un trucco per sopravvivere alla Semtex.

Stando a quanto svelato dall’utente conosciuto su Reddit come ‘LordTexudo’, per evitare di farsi saltare in aria facilmente in Call of Duty Warzone servono prevalentemente tre cose: sangue freddo, riflessi e uno scudo antisommossa. Per far funzionare questo trucchetto basterà assicurarvi di avere lo scudo antisommossa nell’equipaggiamento e, quando un avversario vi lancia addosso una Semtex dovrete alzare lo scudo e lasciare che la Semtex si attacchi.

Fatto questo bisogna disequipaggiare rapidamente lo scudo antisommossa dall’inventario e allontanarsi dall’esplosione per non venirne coinvolti. Ciò vi permetterà di sopravvivere ad uno degli attacchi più mortali presenti in Call of Duty Warzone.