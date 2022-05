Da qualche giorno gli appassionati di Call of Duty Warzone stanno interagendo con un paio di personaggi cinematografici molto impattanti. Si tratta di Godzilla e King Kong, due colossi del cinema orientale e occidentale nei monster movie. Grazie all’arrivo di queste due icone mondiali, il battle royale si è aggiornato con tutta una serie di novità a tema, molte delle quali permettono ai giocatori di ottenere una marea di nuovi punti esperienza.

Call of Duty Warzone

Oltre alla serie di PE che si possono ottenere con le novità inserite da Activision, c’è chi in questi giorni ha scoperto un modo molto particolare per fare una valanga di punti esperienza grazie ai gioielli di King Kong. Sì, avete ben intuito, il povero gorillone regala un numero esagerato di punti esperienza a chi riesce a colpire le sue parti basse. A mostrarci come è possibile attuare il tutto ci ha pensato un appassionato su Reddit.

Come è possibile vedere dal breve video che sta facendo il giro del web, basta munirsi di un elicottero e dirigersi nei pressi delle parti basse di King Kong. Una volta raggiunto tale luogo, vi basterà sfiorare la parte interna dell’inguine del gorillone con le eliche dell’elicottero per ottenere punti esperienza a non finire. Occhio però a non far imbestialire King Kong, è nota la sua attitudine a distruggere velivoli con grande ferocia.

Questo utente ci ha permesso di scoprire un dettaglio davvero curioso presente in Call of Duty Warzone, e finché King Kong sarà presente nel battle royale potete usare questo trucchetto per fare incetta di punti esperienza.