Call of Duty Warzone: fan tirano un sospiro di sollievo, bug risolto

La scorsa settimana molti appassionati di Call of Duty Warzone si sono lamentati di uno sgradito ritorno, stiamo parlando dello Stim glitch. Per chi non ne è a conoscenza, si tratta di un particolare trucchetto che permette di usufruire di “cure” infinite, impedendo di venire eliminati dalla nube tossica portando, nella maggior parte dei casi, ad una vittoria schiacciante. Questo è uno dei tanti problemi che il battle royale sta riscontrando negli ultimi mesi, ma ammettiamo che si tratta di quello più fastidioso.

Alcuni utenti su Reddit avevano postato un video in cui mostrava un giocatore lanciare prima una granata, per poi riprenderla al volo, attivare la visuale notturna. Effettuando questi precisi step avrebbe attivato il trucchetto, ma non è del tutto chiaro quindi non prendetelo troppo alla lettera. In ogni caso, il team di sviluppo ne è venuto a conoscenza e, dopo una settimana di silenzio, ha dichiarato di averlo fixato definitivamente.

Insomma, i fan possono tirare davvero un sospiro di sollievo in quanto il recente bug ha fatto imbestialire una buona fetta di community. Non è l’ultimo dei problemi, ma Activisione Infinity Ward negli ultimi giorni si stanno rimboccando davvero le maniche proponendo update continui ed efficaci. La loro campagna anti cheater si sta rivelando davvero impeccabile, nel giro di poco tempo sono stati bannati oltre 300 mila utenti, la scorsa notte addirittura altri 60 mila. Al momento la società americana sta anche lavorando ad una tecnologia di rilevamento aggiuntiva, che permetterà di dedicare nuove risorse al monitoraggio e all’applicazione dei ban.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete anche voi scoperto utenti che utilizzavano questo fastidioso bug? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come di consueto vi invitiamo a rimanere sintonizzati per seguire tutte le vicende relative a Call of Duty Warzone e rimanere aggiornati su tutti i futuri update dedicati.