Call of Duty Warzone: glitch fa apparire un’arma mai rilasciata

Call of Duty Warzone e i glitch vanno a braccetto da quanto la battle royale ambientata nell’universo di COD è stata rilasciata all’incirca un anno fa. Tra bug minori e glitch davvero fastidiosi che sono andati a minare intere partite, il titolo targato Activision ne ha viste ormai di tutti i colori, ma quello che sta succedendo in questi istanti all’interno del gioco ha sicuramente incuriosito i giocatori.

Dopo alcuni strani avvenimenti scovati all’interno della mappa di Verdansk, che potrebbero rimandare all’annuncio di una seconda stagione, i giocatori di Call of Duty Warzone stanno segnalando la presenza di un glitch molto particolare. Questo bug, infatti, permetterebbe ai giocatori di ritrovarsi con una nuova arma tra le mani, una pistola che non è mai stata aggiunta in via ufficiale da parte del team di sviluppo, o almeno, non ancora.

Uno dei primi a far notare questa stranezza è stato un utente di Reddit che risponde al nickname di “RestlessGoats”, il quale, incappando improvvisamente in questa nuova arma ha ben pensato di registrare l’accaduto e metterlo online. Per attivare la pistola Sykov serve sfruttare un glitch all’interno della modalità Malloppo, e una volta ottenuta l’arma è anche possibile utilizzarla contro gli altri giocatori.

Di sicuro tra tutti i glitch che sono apparsi in Call of Duty Warzone, questo è uno dei più spoilerosi. Che la pistola Sykov non sia altro che uno dei contenuti imminenti insieme alla Stagione 2 del battle royale? Se fosse così sarebbe già la seconda stranezza ad apparire all’interno del gioco, e chissà che magari il tutto non sia frutto del team di sviluppo che sta disseminando indizi sulla nuova stagione prima dell’annuncio ufficiale. Cosa ne pensate di questo ennesimo bug scovato all’interno di Warzone?