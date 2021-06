Call of Duty Warzone: la nuova patch pone fine a un importante evento

L’aggiornamento del 3 giugno 2021 ha cambiato diverse cose all’interno di Call of Duty Warzone, ponendo fine anche ad un importante evento. Ciononostante, il team di sviluppo ha corretto anche alcune problematiche relative alle armi. Raven Software ha tranciato di netto l’evento Action Hero (iniziato il 20 maggio 2021), dedicato agli eroi dei film d’azione degli anni ’80 come, ad esempio, l’iconico Rambo. D’ora in poi, i contratti di Nakatomi Plaza (ispirati alla saga Die Hard con Bruce Willis) non saranno più disponibili.

Ma non è finita qui: l’avamposto della CIA a Verdansk, infatti, non sarà più accessibile. Inoltre, i campi dei sopravvissuti (provenienti da Rambo) non sono più popolati. Per quanto riguarda le playlist, invece, i Blood Money Trios tornano su Verdansk ’84, mentre i Power Grab e Plunder Trio sono stati rimossi. Su Rebirth Island i Mini Royale Trios e i Resurgence Quads resteranno in playlist. Insomma, un taglio improvviso, come una daga estremamente affilata, che in molti non si aspettavano così rapidamente.

La nuova patch di Call of Duty Warzone, come specificato in apertura, porta con sé alcune migliorie. È stato corretto un problema che impediva la corretta regolazione del rinculo orizzontale del FARA 83, e anche un bug che causava la comparsa dei reticoli di Modern Warfare su Axial Arms 3x e Royal & Kross 4x. Il team di sviluppo ha anche svelato che sono in arrivo vari miglioramenti ad ottiche e reticoli di Black Ops Cold War al lancio della stagione 4. Per leggere tutte le note della patch, cliccate qui.

Con l'E3 2021 ormai alle porte, vi invitiamo a dare anche uno sguardo alle nostre previsioni della conferenza Ubisoft, cliccate qui.