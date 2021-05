Call of Duty Warzone: Rambo e Nakatomi Plaza protagonisti nel nuovo trailer

A partire dalle 18:00 di oggi sarà possibile scaricare il corposo aggiornamento di Call of Duty Warzone. Questo introdurrà diverse novità non ancora dichiarate dagli sviluppatori oltre ovviamente all’inserimento delle due icone anni 80 per eccellenza: Rambo e John McClaine. Per sponsorizzare il loro arrivo, il canale ufficiale YouTube di Call of Duty ha postato nella giornata di ieri il trailer dedicato.

Il trailer risulta essere decisamente accattivante portandoci indietro nel tempo, cosa che certamente farà scaldare il cuore a coloro che sono cresciuti con i film di Sylvester Stallone e Bruce Willis. I riferimenti ovviamente non mancano, possiamo vedere ad esempio lo spietato Rambo fare fuori una valanga di nemici nella campagna aperta di Verdansk, mentre John McClaine alle prese con un condotto di aerazione all’interno della Broadcast Tower di Downtown trasformato per celebrare questo evento nell’iconico Nakatomi Plaza del primo film Trappola di Cristallo.

Se siete appassionati del cinema americano anni 80 e giocatori di Call of Duty probabilmente starete stappando lo champagne in questo momento e per questo vi invitiamo ad acquistarlo non appena sarà disponibile. La patch, come detto all’inizio della news, sarà disponibile a partire dalle 18:00 di oggi, i due eroi invece saranno disponibile a partire da domani 20 maggio.

Non è ancora chiaro se faranno anche un controllo generali e se bilanceranno altre armi, noi onestamente ci auguriamo che riescano in qualche modo a sistemare la questione dei cheater, ancora presenti nel battle royale e che magari in futuro possano sistemare anche il matchmaking, davvero snervante specialmente per coloro che vogliono divertirsi con giocatori del proprio stesso livello. Ovviamente, per ogni notizia relativa a Call of Duty Warzone e la sua controparte Cold War, vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.