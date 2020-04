Miglior controller per giocare a Warzone | Aprile 2020

Qual è il miglior controller per Warzone? Lanciato da poco rispetto ad altri esponenti del battle-royale, in sostituzione di quello che fu Blackout in Black Ops 4, Call of Duty: Warzone si è guadagnato molto spazio e in poco tempo. Soprattutto su console è esploso completamente, rivaleggiando con titoli del calibro di Fortnite e Apex Legends. C’è da dire che per quanto concerne lo stile affronta un percorso completamente differente, non allontanandosi poi così tanto dall’avere un look realistico.

Competere con una community così vasta, però, non è cosa facile: ecco perché abbiamo pensato di consigliarvi i migliori controller per giocarci al meglio. Chiaramente questo non si significa che se ieri collezionavate sconfitte, oggi collezionerete vittorie. È semplicemente un grosso e sostanzioso aiuto che facilità diverse manovre in-game, merito delle capacità e dei molteplici tasti dei controller che andremo ad indicarvi.

Il miglior controller per Warzone su PS4

Revolution Unlimited Pro Nacon è una soluzione praticamente perfetta per il gaming competitivo su PlayStation 4, quindi anche per Call of Duty: Warzone. Ispirandosi a quanto fatto da Microsoft con la serie Elite, Nacon rilascia per la console Sony questo utilissimo ma anche costoso device.

Cominciamo dalla confezione, che mette subito in chiaro la sua natura di controller premium: la scatola è infatti pienissima di accessori, dalle levette analogiche di ricambio a delle imbottiture da inserire all’interno delle due impugnature per aumentare sensibilmente il peso e restituire un grip ancora più riuscito. Anche la qualità costruttiva è quella che ci si aspetterebbe da un prodotto di qualità elevata: ogni singolo materiale è lavorato al meglio, pensato per regalare ottime sensazioni a chi lo impugna; stesso dicasi per i tasti, davvero ottimi.

Ma arriviamo al pezzo forte, forse il motivo che spingerà molti di voi ad acquistare questo modello, ovvero l’aggiunta di più tasti rispetto al tradizionale Dualshock 4. Oltre ad una croce direzionale sensibilmente migliore, Revolution Unlimited Pro Nacon contiene una serie di pulsanti riposti sul retro, raggiungibili con il medio. Tra questi ritroviamo anche lo switch dei profili, perché sì, questo controller permette anche di salvare più configurazioni contemporaneamente, in modo da trovarsele tutte pronte per l’uso. Ma il vero fiore all’occhiello sono i 4 pulsanti completamente mappabili a proprio piacimento, i quali vi permettono di eseguire delle azioni senza staccare i pollici dalle levette; un esempio è la ricarica, la scivolata e via discorrendo.

Insomma, massimo comfort e ottimi risultati, il tutto ad un prezzo che si aggira intorno ai 160 euro ma che spesso viene scontato, motivo per cui vi consigliamo di guardare i link di riferimento.

Nacon Revolution Unlimited Pro | Amazon

Nacon Revolution Unlimited Pro | Ebay

Nacon Revolution Unlimited Pro | Mediaworld

Nacon Revolution Unlimited Pro | Unieuro

Nacon Revolution Unlimited Pro | ePrice

Nacon Revolution Prima versione | Gamestop

C’è però un problema: il controller che vi abbiamo indicato presenta una distribuzione asimmetrica degli analogici che potrebbe non convincere alcuni utenti. A questo punto, se proprio non riuscite ad accettare questo “problema,” vi suggeriamo Razer Raiju, versione abbastanza compatibile con il modello Nacon. Il prezzo oscilla dai 120 euro ai 200, in base alla colorazione che scegliete, per cui potreste anche risparmiare un bel po’.

Razer Raiju | Amazon

Razer Raiju | Ebay

Razer Raiju | ePrice

Il miglior controller per giocare Warzone su Xbox One

Potrebbe forse sembrare una scelta banale, scontata. Ma perché ripiegare su altri brand quando Microsoft stessa propone un controller eccezionale? In effetti non avrebbe alcun senso, salvo rari casi riguardanti il prezzo. C’è da dire che chiunque voglia fare un investimento di questo tipo non ha un budget limitatissimo, altrimenti poco cambierebbe da un tradizionale controller.

Elite Controller Series 2 è un device ricco di funzionalità aggiuntive, costruito egregiamente e compatibile con tutta quanta la famiglia di console Xbox, dalla tradizionale One, One X alla prossima Series X.

Elite Controller Series 2 | Amazon

Elite Controller Series 2 | Ebay

Elite Controller Series 2 | Gamestop

Dicevamo che il prezzo non è proprio dei più bassi, si attesta infatti intorno ai 150 euro. Qualora vogliate spendere un po’ meno, vi consigliamo quindi delle alternative meno costose. La prima e immancabile è Elite Series 1, un po’ difficile da reperire dopo l’uscita del suo fratellone ma ancora molto prestante e comodo da utilizzare. Le caratteristiche sono pressoché identiche alla sua versione aggiornata o al Nacon che vi abbiamo suggerito per PlayStation 4, per cui eviteremo di ripeterci.

Ci dispiace un po’ non avere nulla da consigliare ai giocatori che detestano il setup asimmetrico delle levette, ma a differenza di quanto succede per PS4, purtroppo il mercato non offre nulla.

Il miglior controller per giocare Warzone su PC

Partiamo dal presupposto che su PC, per ottenere risultati ottimali vi basta munirvi di una buona tastiera da gaming accompagnata da un mouse adatto. Tuttavia, se siete qui significa che avete bisogno di un controller, di un dispositivo che possa migliorare notevolmente le vostre sessioni in Warzone.

Innanzitutto, i modelli che vi abbiamo consigliato per PlayStation 4 e Xbox sono compatibili anche con i PC, per cui se avete già adocchiato il modello che fa per voi, vi basta cliccare uno dei link che vi abbiamo lasciato sopra. In alternativa possiamo indicarvi Razer Wolverine, controller sicuramente un po’ meno sofisticato degli altri device elencati, ma comunque valido e sensibilmente migliore delle tradizionali soluzioni.