Call of Duty Warzone: nuova mappa in arrivo con la Stagione 5?

Call of Duty Warzone, insieme al “fratello” Call of Duty Modern Warfare, si è da poco aggiornato, con tutta una serie di novità (alcune delle quali segrete). Ovviamente c’è ancora molto da scoprire per la stagione in corso, ma pare che le sorprese più grandi arriveranno con la Stagione 5. Secondo le fonti di VGC.com, infatti, la nuova season darà accesso a una nuova versione della mappa, ma sopratutto porterà con sé l’annuncio del nuovo COD.

Secondo il report, Call of Duty Warzone è stato scelto da Activision come piattaforma di annuncio del prossimo gioco della serie, noto per ora come COD Black Ops Cold War. I riferimenti alla Guerra Fredda sono iniziati a maggio, quando i giocatori sono stati in grado di sbloccare i bunker. Nell’11° è stata trovata una stanza della guerra, un conto alla rovescia e una testata nucleare. Secondo quanto riportato, un’esplosione nucleare sarà l’evento chiave che porterà alla Stagione 5, cambiando la mappa e, al tempo stesso, annunciando il prossimo capitolo della saga.

Il nuovo gioco dovrebbe includere una campagna single player, il multigiocatore classico e gli zombie. Inoltre, proseguirà in sinergia con Call of Duty Warzone esattamente come COD Modern Warfare. Quest’ultimo continuerà a funzionare e a essere supportato, in parallelo con il nuovo capitolo.

Come vi avevamo già segnalato, inoltre, sono stati trovati riferimenti a Frank Wood di Black Ops: considerando che il suo arrivo è atteso, secondo i rumor, per la Stagione 5, la possibilità di un collegamento tra le due serie è credibile.

Per quanto riguarda la nuova mappa, Call of Duty Warzone dovrebbe ottenere un nuovo treno che girerà per Verdansk carico di loot da raccogliere. Inoltre, lo stadio sarà aperto ai giocatori (anche se con un glitch potete entrare già ora!). Nel complesso, pare l’obbiettivo sia rendere la mappa più in linea con il prossimo capitolo, ambientato durante la Guerra Fredda.

Ovviamente sono solo rumor e leak, quindi dovremo attendere l’ufficialità prima di considerare qualsiasi informazione come credibile.