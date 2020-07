Call of Duty Warzone: come ottenere punti esperienza velocemente

Call of Duty Warzone ha da poco dato il via alla Stagione 4 riuscendo come ormai da diverso tempo a riscontrare un discreto successo tra il pubblico di tutto il mondo. Come capita ormai da mesi, per chi è avvezzo al titolo sa bene che ad ogni Stagione ci viene presentato un nuovo Pass Battaglia. Il meccanismo rimane sempre lo stesso giocare per guadagnare punti esperienza aumentando il più velocemente possibile il proprio Pass. In questa notizia vi daremo un paio di dritte e consigli per ottenere un sacco di punti esperienza salendo così di livello il più velocemente possibile.

Ovviamente il primo consiglio da tenere in mente è sfruttare i weekend dei punti exp raddoppiati. Gli sviluppatori infatti come ben saprete a volte dedicato eventi nel weekend dove è possibile ottenere un sacco di punti invitando di conseguenza tutti i giocatori a sfruttare questi giorni dedicati per aumentare proprio il Pass Battaglia. Un altro modo per guadagnare i punti exp in Call of Duty Warzone è sicuramente quello di dedicarsi alle specifiche attività all’interno del gioco ricordando inoltre che aprendo le casse rifornimento e soprattutto eliminando più giocatori durante le partite vi faranno aumentare velocemente di livello.

Nota di merito ovviamente va anche alle sfide giornaliere e settimanali, entrambe verranno indicate dagli sviluppatori nel menù di gioco principale appena accederete. Queste forniranno un discreto quantitativo di punti exp. Se state giocando da parecchio tempo al battle royale targato Infinity Ward, conoscerete la modalità Zuffa (Plunder); questa vi permetterà davvero di guadagnare un sacco di punti exp, come mai? Perché si tratta di una modalità con il respawn dei nemici attivo, il che significa che in ogni singola partita eliminerete un sacco di giocatori ricevendo così un sacco di esperienza bonus per il vostro Battle Pass e le vostre armi.

Ecco le modalità per salire di livello velocemente, ovviamente se siete già pratici del titolo, con molta probabilità ne eravate già a conoscenza. Conoscete altri metodi per salire di livello velocemente da consigliare a coloro che vogliono avvicinarsi a Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata.