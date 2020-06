Call of Duty Warzone: ecco quale novità vorrebbero i giocatori nella Stagione 4

Call of Duty Warzone ancora oggi è uno dei titoli più giocati del momento. Gli sviluppatori stanno continuando a supportare questo progetto e da poco hanno anche inserito la tanto richiesta modalità a due giocatori. Il mese di giugno doveva essere quello dell’arrivo della attesa Stagione 4 ma, a causa delle proteste che stanno avvenendo ancora oggi negli Stati Uniti, il team ha deciso di rinviare l’aggiornamento per sostenere queste rivolte. Proprio questa mattina, alcuni noti insider, hanno scovato una possibile data per l’arrivo della nuova stagione, vale a dire il 9 giugno. Non è ancora chiaro se sia ufficiale oppure no, vi invitiamo pertanto a seguire le nostre pagine per la eventuale ufficialità.

Nonostante l’interfaccia utente di Call of Duty Warzone non abbia mai fatto lamentare qualcuno, nelle ultime settimane sta saltando fuori una richiesta riguardante questa. Alcuni utenti stanno chiedendo qualche modifica riguardante l’HUD del gioco con l’arrivo della prossima (e forse imminente) Stagione 4 che potrebbe migliorare l’esperienza di gioco ed il gioco di squadra.

L’HUD di Call of Duty Warzone non è troppo invasiva, infatti è possibile vedere il nickname dei nostri compagni ed il loro indicatore di salute. I giocatori però stanno chiedendo principalmente un indicatore extra relativo alle piastre presenti nell’inventario. Se gli sviluppatori dovessero decidere di ascoltare il pubblico ed aggiungere questa piccola feature ogni giocatore potrebbe dare sempre una occhiata al compagno con il minor numero di piastre cosicché possa aiutarlo in fretta specialmente nelle fasi più concitate del combattimento. Al momento non sappiamo ancora quali siano le feature della nuova ed attesissima Stagione, gli sviluppatori hanno sempre ascoltato la community ed è quindi plausibile che possano davvero inserire questa caratteristica in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che possa essere una feature utile per Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il battle royale free-to-play targato Infinity Ward e Activision.