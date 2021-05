Call of Duty Warzone: cheater come topi, si nascondono sotto la mappa

Dall’inizio della Season 3 sembrerebbe che i cheater in Call of Duty Warzone siano rispuntati di nuovo in massa, rovinando la maggior parte delle partite e facendo infuriare una community che fino ad ora non si è smossa più di tanto. La situazione Pow3r con l’hashtag FIXWARZONEita sta provando a far smuovere i vertici alti di Activision incitandoli a bannare più persone possibile. Proprio questo weekend l’azienda americana ha fatto sapere di essere tornata prepotentemente eliminando dal gioco oltre 30 mila player.

Raven Software, stufa di questa tremenda piaga, ha fatto sapere che dallo scorso anno sono stati bannati oltre 500 mila account, un numero a dir poco spaventoso che testimonia come Call of Duty Warzone sia un parco di divertimenti per questi “utenti”. Nonostante l’ondata di ban sembra però che a Verdansk ci siano determinate aree in cui è possibile finire sotto la mappa ed eliminare facilmente gli altri player. Siamo consapevoli che questa sia stata lanciata solo diverse settimane fa, ma com’è possibile che abbia così tanti problemi? Secondo diverse indiscrezioni nella zona di Stadium e Train Station è possibile essere eliminati da persone nascoste sotto la mappa o all’interno di muri rendendo il tutto a dir poco ingiocabile.

L’aggiornamento del 28 aprile era mirato per risolvere appunto questi problema. Ricorderete ad esempio il fix di quel bug che permetteva di entrare negli edifici di Verdansk attraverso un semplicissimo trucchetto. In ogni caso sembra proprio che gli sviluppatori non siano totalmente ignari della situazione e sarebbero pronti a risolvere il tutto grazie alla patch in arrivo tra pochissimo, la quale aggiungerà anche le skin di Rambo e John McClaine.

Sembra quindi che la guerra contro i cheater sia tutto fuorché sulla via del tramonto. Pow3r sembra aver smosso non poso la community italiano con il suo hashtag che continua a macinare terreno su Twitter. Vedremo quindi come si risolverà la situazione, in attesa di quel momento vi invitiamo a seguire le nostre pagine.