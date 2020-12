Call of Duty Warzone: Soap di Modern Warfare tra le nuove aggiunte?

Call of Duty Warzone, il battle royale del famoso franchise, ha attirato l’attenzione di un sacco di appassionati e non. Il titolo strettamente free-to-play lanciato lo scorso marzo, continua oggi ad essere aggiornato costantemente con novità decisamente interessanti, nonostante nelle ultime settimane alcuni utenti hanno visto tornare un glitch sparito nei mesi scorsi. L’arrivo del nuovo capitolo del brand, Call of Duty Black Ops Cold War ha portato all’inserimento di contenuti a tema Guerra Fredda testimoniando ancora una volta quanto lo spin off sia estremamente importante per il team di sviluppo.

L’integrazione con Cold War non ha inevitabilmente interrotto la storia di Modern Warfare, ma al contrario. Sembrerebbe infatti che Soap sia il prossimo operatore a sbarcare in Call of Duty Warzone. Già diversi mesi fa alcuni insider avevano scovato questa piccola aggiunta, ma oggi sembra quasi ufficiale. Completata la “stagione” è possibile assistere ad un filmato, che vi lasceremo qui di seguito, nel quale Price è in contatto con Soap chiedendogli quale sia la sua posizione.

Nonostante vi chiediamo, come di consueto, di prendere il tutto con le pinze visto che gli sviluppatori ad oggi non hanno ufficializzato il tutto, dal filmato sembrerebbe logico che il prossimo operatore a sbarcare su Call of Duty Warzone sia proprio Soap. Se provassimo a riflettere un secondo, effettivamente è l’ultimo della compagnia assente nel titolo. In ogni caso, vi terremo aggiornati per ogni novità riguardante uno dei personaggi più amati della trilogia originale creata da Infinity Ward.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ancora a Call of Duty Warzone? Vi piacerebbe vedere come operatore Soap? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il battle royale che negli ultimi mesi sta macinando record su record.