Call of Duty Warzone: streamer perde e spara fuori dalla finestra

Call of Duty Warzone continua tutt’oggi ad avere un successo incredibile tra il pubblico di tutto il mondo. Il battle royale sviluppato da Infinity Ward è arrivato ad ospitare la Stagione 6, in attesa delle novità future grazie all’arrivo della Stagione 1 di Cold War, l’ultimo capitolo del franchise uscito lo scorso 13 novembre. Sulla piattaforma Twitch la battaglia reale è ancora oggi una delle più seguite e non è raro incappare in certe reazioni esagerate durante una sconfitta. Alcune di queste riescono ad intrattenere il pubblico per la comicità della situazione altre invece rischiano di far indignare la community del gaming.

Proprio nella giornata odierna è saltata all’occhio una reazione a dir poco eccessiva da parte di uno streamer, il quale ha deciso di sfogare la sua rabbia dovuta alla sconfitta in Call of Duty Warzone sparando una serie di colpi fuori dalla finestra, per fortuna senza ferire persone circostanti. Il video ha fatto il giro sul web facendo indignare, giustamente, la community ed immaginiamo anche la piattaforma viola di proprietà di Amazon. Faze sWiisH, questo il nome dell’utente, ha avuto una reazione decisamente stupida e poco professionale.

Seppur Call of Duty Warzone sia un gioco di sopravvivenza e di abilità la sconfitta non giustifica una reazione del genere. Twitch con molta probabilità prenderà provvedimenti seri, una punizione che sicuramente gli servirà da lezione. Non è ancora chiaro comunque se la piattaforma viola sia comunque già intervenuta, intanto la clip è stata rimossa quasi subito. Arrabbiarsi durante una sezione di gioco risulta essere abbastanza normale, capita migliaia e migliaia di volte, ma arrivare al punto di sparare fuori dalla finestra è decisamente eccessivo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando a Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzate sulle nostre pagine per tutte le novità sul battle royale targato Infinity Ward.