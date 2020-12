Call of Duty Black Ops Cold War: Stagione 1 rimandata, la nuova data

Call of Duty Black Ops Cold War è il nuovo capitolo della famosa saga che ha macinato record su record con oltre 3 miliardi di prenotazioni nell’ultimo anno, un traguardo a dir poco pazzesco. L’ultimo gioco del franchise ha anche lui stabilito un record di vendite al lancio e con le settimane successive probabilmente migliorerà il suo primato. Il titolo sviluppato da Treyarch ha stupito pubblico e critica vista anche una campagna single player davvero impressionante che ha divertito un sacco di appassionati di tutto il mondo.

Se ne parlava già diverso tempo fa, Call of Duty Black Ops Cold War è pronta a dare il benvenuto alla Stagione 1. Inizialmente programmata al 10 dicembre, gli sviluppatori hanno deciso di lanciarla ora ufficialmente il prossimo 16 dicembre e continuerà ad essere integrata con Warzone come inizialmente pianificato. Treyarch ha inoltre anticipato alcuni dei contenuti in arrivo.

Per prima cosa il battle royale riceverà una nuova mappa, molto probabilmente quella mostrata diversi giorni fa, oltre ad una nuova modalità. L’arsenale di Warzone diventerà ancora più ampio con oltre 30 armi proveniente dal recente capitolo, oltre alle varianti dei progetti dedicati. Call of Duty Black Ops Cold War otterrà invece delle mappe multiplayer, modalità 6v6, Gunfight 2v2 con quattro mappe ed un’enorme mappa per Fireteam. A grande richiesta tornerà Raid la spettacolare mappa del secondo capitolo di Black Ops.

