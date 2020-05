Call of Duty Warzone sbarcherà ufficialmente anche su PS5 e Xbox Series X

Negli ultimi tempi, il recente battle royale basato sul celebre franchise di Call of Duty ha fatto parlare molto di se, sempre più giocatori infatti si sono avvicinati al gioco free to play degli sviluppatori di Infinity Ward. Call of Duty Warzone, fin dal giorno del suo debutto, è stato un continuo successo di pubblico: il titolo è difatti diventato il vero rivale di Fortnite a livello mondiale registrando circa 50 milioni di giocatori in quasi un mese dal lancio (10 marzo 2020).

Un successo così poderoso ha spinto giustamente gli sviluppatori ad ampliare il supporto di Call of Duty Warzone anche sulle console di prossima generazione. “Il nostro piano è di far restare Call of Duty Warzone in circolazione per un bel po’ di tempo, dunque non appena le prossime console saranno disponibili sono sicuro che le supporteremo”, ha così dichiarato in un’intervista il narrative director Taylor Kurosaki.

Dunque, Call of Duty Warzone sarà disponibile anche per le prossime console di casa Sony e Microsoft, rispettivamente PS5 e Xbox Series X. Per quanto riguarda Google Stadia, invece, ci sono brutte notizie all’orizzonte. Taylor Kurosaki ha infatti confermato che attualmente Infinity Ward non ha intenzione di portare il battle royale free to play sulla piattaforma di cloud gaming di Google.

Sempre durante l’ultima intervista rilasciata, il narrative director ha fornito maggiori indizi su quello che potrebbe mostrarci la Stagione 4 di Call of Duty Warzone: introduzione di inedite modalità di gioco destinate ad arricchire l’esperienza di gioco fino ad arrivare ai segreti legati alle zone più misteriose della città di Verdansk.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime novità riguardanti Call of Duty Warzone.