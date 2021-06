CD projekt RED assume, al lavoro già su un nuovo gioco tripla A?

CD Projekt RED, come ben saprete, non ha passato proprio un bel periodo. Dopo il lancio di Cyberpunk 2077, l’azienda polacca ha subito critiche di ogni tipo che ancora oggi hanno provocato delle grosse ferite difficili da rimarginare nel breve periodo. L’opera tutt’ora continua ad avere dei seri problemi nonostante la quantità enorme di patch rilasciate nel corso dei mesi, problemi che Sony sta monitorando costantemente, valutando giorno dopo giorno se reinserirlo all’interno del suo famoso store online.

Ad oggi sembra che Cyberpunk 2077 abbia bisogno ancora di un po’ di tempo prima di diventare quello che la stessa CD Projekt RED ha sponsorizzato nel corso degli anni. Rimane assolutamente plausibile che ciò accada quando verrà rilasciata la patch upgrade per le console next gen a fine di quest’anno. In queste ore sembra però che l’azienda polacca stia cominciando a guardare verso il futuro pubblicando sul suo profilo Linkedin un annuncio di lavoro per un misterioso progetto tripla A.

“CD Projekt RED sta cercando un talentuoso ed appassionato Gameplay Designer che si unisca al team a Varsavia e che lavori al meglio su un gioco multipiattaforma tripla A RPG. Se vi ritenete pronti ad accettare questa sfida non esitate a contattarci.” Questo è il post che si può leggere sul profilo della società polacca. Non ci sono informazioni aggiuntive a riguardo ma è probabile che la compagnia stia già pensando al suo prossimo progetto.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1400791920545349633

Pensiamo che comunque risulti abbastanza frettoloso lavorare ad una nuova IP e per questo pensiamo che l’ipotesi di qualche grosso DLC di Cyberpunk 2077 possa essere quella più plausibile. Vedremo quindi se l’azienda polacca riesca a darci qualche informazione aggiuntiva riguardante questo misterioso progetto. In attesa di quel giorno, vi invitiamo come di consueto a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.