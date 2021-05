Cyberpunk 2077 tornerà mai sul PS Store? CD Projekt RED risponde

Cyberpunk 2077 è fuori dal PlayStation Store da ormai quasi 5 mesi, e i giocatori cominciano a chiedersi quando e se mai la nuova opera targata CD Projekt RED riuscirà a tornare disponibile all’interno dello store digitale di Sony. La domanda ha riecheggiata nuovamente di recente, quando è stata posta di nuovo al presidente e e CEO della compagnia polacca Adam Kiciński, il quale ha dato una sua risposta decisamente più che esaustiva.

A riportarci il tutto è la redazione di VGChronicle, che ci segnala alcune delle dichiarazioni su Cyberpunk 2077 emerse durante una delle ultime assemblee con gli azioni. Al team di CD Projekt RED è stato chiesto un aggiornamento sulle trattative con Sony per riportare Cyberpunk all’interno del PlayStation Store, quando i colloqui con la compagnia giapponese potrebbero terminare e in che modo.

“Sfortunatamente, non ho nuove informazioni al riguardo”, ha detto il presidente e CEO della compagnia polacca Adam Kiciński. “Siamo ancora in discussione, con ogni patch il gioco migliora e notiamo un progresso visibile, ma come abbiamo detto la decisione è esclusiva di Sony, quindi stiamo aspettando le informazioni sulla posizione che hanno preso riguardo la decisione di riportare Cyberpunk 2077 sul PS Store. Fino ad allora non sono in grado di dire altro”.

A quanto pare c’è ancora da attendere prima di ritrovare Cyberpunk 2077 sullo store digitale PlayStation. Al momento CD Projekt RED non può fare altro che continuare a impegnarsi nel correggere il proprio gioco, che nel frattempo è ancora disponibile praticamente su qualsiasi altro store digitale (e ovviamente anche nei negozi fisici, per tutti coloro che voglio provare ad entrare nella sconfinata Night City.