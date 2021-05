Cyberpunk 2077 cambi interni, il nuovo game director è un ex Bioware

Cyberpunk 2077 è stato il gioco più discusso dello scorso anno nonché il più atteso di sempre probabilmente. Un periodo non certo semplice per l’opera di CD Projekt RED che in questi mesi è stato il protagonista in negativo di diverse faccende ancora aperte. Per prima cosa bisogna sottolineare che il titolo non è ancora disponibile sullo store di PlayStation e, ad oggi, non sappiamo quando possa farci ritorno. L’azienda polacca ha inoltre subito un attacco hacker portando così ad un ritardo di diversi importanti update. Ciononostante sembra che la società stia lavorando a testa bassa con l’obiettivo entro fine anno di poter sistemare i più grossi problemi, magari con l’arrivo dell’upgrade per PS5 e Xbox Series X.

Tempo di cambiamento in casa CD Projekt RED, in queste ore pare che l’ex Bioware sia diventato il nuovo game director di Cyberpunk 2077. Gabriel Amatangelo prenderà il posto di Mateusz Tomaszkiewicz, il quale aveva abbandonato il progetto già diverse settimane fa.

Amatangelo è entrato a far parte del team polacco già a gennaio 2020 come creative director. In passato ha lavorato alle espansioni del terzo capitolo di Dragon Age e ad alcune inerenti a Star Wars The Old Republic. Cyberpunk 2077 quindi passa a lui e al ben più noto Adam Badowski, altra figura chiave del progetto. Sembra quindi che CD Projekt RED abbia in questi mesi ridimensionato l’intera azienda, conscia del fatto che la sua opera è ancora lontana da definirsi conclusa.

Abbiamo visto in questi mesi la road map, ma nelle ultime settimane sembrano che i lavori si siano leggermente interrotti. CD Projekt RED ha già rilasciato diverse patch che hanno migliorato in parte Cyberpunk 2077 che però risulta ancora non del tutto giocabile appieno sulle console di vecchia generazione. Siamo quasi a metà 2021, ci auguriamo che le cose si possano sistemare davvero entro fine anno. Per ogni novità ed informazione aggiuntiva vi invitiamo a seguire, come di consueto, le nostre pagine.