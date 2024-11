Christopher Judge frena le voci sui sequel di God of War

Un'apparente anticipazione in merito al futuro di God of War da parte di Christopher Judge, la voce di Kratos, si è rivelata infondata. L'attore, difatti, ha chiarito su Twitter che i suoi prossimi annunci, annunciati durante una live su Instagram, non riguarderanno la popolare serie di videogiochi.

Nonostante siano passati già due anni dall'uscita di God of War Ragnarok (che potete recuperare su Amazon), i fan della saga attendono con ansia novità sul futuro del franchise. La cosa divertente è che le speranze erano state alimentate interamente dalla fanbase di God Of War che, in seguito ad alcune dichiarazioni di Judge proprio durante la live incriminata, hanno interpretato gli "annunci importanti" in arrivo nelle prossime settimane, come un teaser di un possibile seguito in procinto di essere annunciato da Sony e Santa Monica.

Gli annunci di Cristohper Judge non riguarderanno God of War.

Tuttavia, l'attore ha rapidamente smentito le speculazioni, affermando: "Non si può anticipare qualcosa di cui non si sa nulla. Farò degli annunci nel prossimo futuro, ma posso garantire che nessuno di essi riguarderà il nostro amato God of War. Sto aspettando aggiornamenti proprio come tutti gli altri."

La precisazione di Judge mette fine alle voci su possibili novità imminenti per la serie God of War. I fan dovranno quindi pazientare ancora per eventuali informazioni ufficiali da parte di Sony e Santa Monica Studio sul futuro della saga.

Resta da vedere quali saranno gli annunci personali a cui Judge ha fatto riferimento. Per ora l'attore non ha fornito ulteriori dettagli, mantenendo il riserbo sui suoi prossimi progetti professionali al di fuori del ruolo di Kratos.

Nonostante la smentita, l'episodio dimostra quanto sia alta l'attesa per novità su God of War tra gli appassionati. A due anni dal lancio di Ragnarok, cresce la curiosità su come potrebbe evolversi la storia di Kratos e Atreus in un eventuale nuovo capitolo della serie.