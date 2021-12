Civilization e Humankind non solo videogiochi, parola di questo professore

Possono i videogiochi essere utilizzati come “base” educativa? La risposta è sì, almeno se ascoltiamo questo professore che insegna negli Stati Uniti sfruttando due strategici 4X molto conosciuti, ovvero Civilization e Humankind. Come riportato da PCGamesN, infatti, Ryan Botting è un professore del Maine che sta utilizzando i due titoli pubblicati rispettivamente da 2K e SEGA per insegnare ai ragazzi storia.

Sia Civilization che Humankind sono due strategici molto importanti nella storia dei videogiochi. Il primo è decisamente celebre, mentre il secondo è stato lanciato quest’anno dopo quasi due anni di open e closed beta, raccogliendo consensi popolari praticamente ovunque, anche a livello di critica. Nonostante l’aspetto puramente ludico, entrambi i giochi hanno delle basi realistiche. “Uso i due titoli esattamente come fosse materiale scolastico anche per aumentare l’attenzione degli studenti”, le parole del professore, che ha anche spiegato come riesce ad organizzare le lezioni.

“Prima spiego la principale ‘era’, poi gli studenti giocano in multiplayer dove hanno degli obiettivi che sono stati effettivamente raggiunti in quell’epoca. Quando gli studenti li completano, torniamo in classe e usiamo gli eventi reali come case study”, ha spiegato Botting, che ha diffuso questo metodo educativo sfruttando il popolare social network Tik Tok. Firaxis e Amplitude (gli sviluppatori dei giochi) hanno anche regalato delle copie extra, per permettere al professore di dare il via a questo metodo di apprendimento in totale sicurezza e legalità.

L’utilizzo di Civilization e Humankind per l’insegnamento si dimostra molto valido, soprattutto considerando i ragazzi che partecipano alle lezioni. “Di solit ci sono studenti ad alto rischio, che odiano la scuola e cercano un diploma facile. Nonostante ciò lavorano molto duramente e alla fine i loro test hanno un esito molto simile agli altri studenti”. Sicuramente si tratta di un metodo innovativo per poter aiutare i ragazzi a studiare, ma non siamo sicuri che lo stesso modello potrebbe funzionare anche in Italia, però mai dire mai.