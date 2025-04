Classici GameCube in arrivo su Nintendo Switch Online? Potremmo saperlo oggi

L'evoluzione del servizio Nintendo Switch Online sembra destinata a raggiungere una nuova importante tappa: l'inclusione dei giochi GameCube nella sua libreria. L'indiscrezione, diffusa dal noto insider NateTheHate durante il suo recente podcast, suggerisce che l'arrivo dei titoli dell'iconica console viola cubica sia ormai questione di tempo.

La notizia, sebbene non ancora ufficialmente confermata da Nintendo, ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati, alimentando le speculazioni sulla possibile espansione del catalogo retrocompatibile disponibile in abbonamento.

NateTheHate, che in passato ha dimostrato notevole affidabilità anticipando con precisione l'annuncio di Nintendo Switch 2 e il recente Nintendo Direct, ha dichiarato che l'integrazione del GameCube nel servizio online di Nintendo non è una questione di "se", ma di "quando" accadrà. L'insider ha anche lasciato intendere che la notizia potrebbe essere ufficializzata durante il Nintendo Direct dedicato a Switch 2 previsto per oggi pomeriggio alle 15, definendo tale scenario "molto probabile".

L'espansione continua del catalogo retro Nintendo

Il percorso di Nintendo Switch Online nel recupero del patrimonio videoludico dell'azienda è stato graduale ma costante. Il servizio, lanciato nel 2019, inizialmente offriva esclusivamente titoli per NES (Nintendo Entertainment System). L'anno successivo, la libreria si è arricchita con l'aggiunta dei giochi per SNES (Super Nintendo Entertainment System), ampliando l'offerta retrocompatibile con alcuni dei titoli più amati degli anni '90.

La svolta più significativa è avvenuta alla fine del 2021 con l'introduzione del tier premium "Expansion Pack", che ha portato nel catalogo i giochi per Nintendo 64 e SEGA Genesis. L'ultimo importante aggiornamento risale al 2023, quando sono stati aggiunti i titoli per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, permettendo agli abbonati di accedere a un'ampia selezione di classici portatili.

L'inclusione dei giochi GameCube nel servizio Nintendo Switch Online rappresenterebbe, dunque, un'evoluzione naturale di questa strategia di espansione retrospettiva, aggiungendo un tassello fondamentale nella storia delle console Nintendo. Il GameCube, lanciato originariamente nel 2001, ospita numerosi titoli leggendari come "Super Mario Sunshine", "The Legend of Zelda: Wind Waker", "Metroid Prime" e "Animal Crossing", molti dei quali non hanno mai ricevuto una riedizione ufficiale su piattaforme moderne.

La possibilità di giocare ai titoli GameCube su Nintendo Switch attraverso il servizio online risponderebbe a una richiesta di lunga data della community, che da anni attende la possibilità di rivisitare questi classici senza dover ricorrere all'hardware originale. Resta da vedere quali giochi specifici verrebbero inclusi nel servizio e se ci saranno miglioramenti tecnici, come risoluzione aumentata o framerate ottimizzati, come già avvenuto per alcuni titoli N64.