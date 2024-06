Migliori console portatili (giugno 2024)

1. Lenovo Legion GO La più particolare e con lo schermo più grande Schermo 2560x1600 e 144Hz, pad rimovibili, libreria completa Schermo di alta qualità , Pad rimovibili Qualche problema di stabilità € 788 da Amazon

Lenovo Legion Go è una console portatile da gaming progettata per offrire prestazioni elevate e una versatilità straordinaria. Dotata di un ampio display QHD+ da 8,8 pollici con risoluzione 2560x1600 e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, questa console garantisce immagini nitide e fluide, ideali per i giochi più esigenti dal punto di vista grafico. Sotto il cofano, il Legion Go è equipaggiato con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, combinato con una GPU AMD RDNA 3, che forniscono una potenza di calcolo eccezionale per gestire titoli AAA con facilità. La console viene fornita con 16 GB di RAM LPDDR5X, assicurando un'esperienza di gioco senza interruzioni e una gestione efficiente del multitasking. Inoltre, offre un'opzione di archiviazione fino a 1 TB SSD NVMe, fornendo ampio spazio per una vasta libreria di giochi e contenuti. Il design ergonomico del Lenovo Legion Go è pensato per il comfort durante lunghe sessioni di gioco, con impugnature modellate e controlli intuitivi che includono stick analogici, pulsanti reattivi e un touchpad integrato. La console supporta una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e varie porte, tra cui USB-C per la ricarica rapida e la connessione di periferiche esterne. Legion Go utilizza Windows 11, offrendo accesso a una vasta gamma di giochi disponibili su piattaforme come Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass. Questo sistema operativo consente anche la compatibilità con applicazioni desktop tradizionali, ampliando le possibilità d'uso della console oltre il semplice gaming. Lenovo Legion Go è ideale se state cercando una console con un display enorme e di qualità.

2. Nintendo Switch OLED La regina delle console portatili Schermo OLED HD, compatibile con libreria Switch, joy-con rimovibili. Esclusive Nintendo meravigliose , Schermo OLED davvero buono Pensata per essere una console chiusa e quindi compatibili solo con giochi Nintendo Switch € 286.99 da Amazon

Nintendo Switch OLED è una versione migliorata della celebre console portatile di Nintendo, progettata per offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva. Dotata di un display OLED da 7 pollici con risoluzione 1280x720, questa console garantisce colori più vividi e un contrasto superiore rispetto ai modelli precedenti, migliorando notevolmente la qualità visiva durante il gioco. Il cuore della Nintendo Switch OLED è il processore NVIDIA Tegra X1, che assicura prestazioni solide per una vasta gamma di giochi, dai titoli AAA ai giochi indie, ovviamente riservati alla libreria Nintendo. La console viene fornita con 64 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD, permettendo di scaricare e conservare un'ampia libreria di giochi e contenuti. Il design ergonomico della Nintendo Switch OLED è studiato per garantire il massimo comfort durante le sessioni di gioco, sia in modalità portatile che collegata alla TV. La console mantiene la versatilità delle modalità di gioco tipiche della Switch: portatile, da tavolo e docked, offrendo una grande flessibilità. I Joy-Con rimovibili aggiungono un ulteriore livello di interattività e multiplayer locale. La connettività della Nintendo Switch OLED include Wi-Fi, Bluetooth 4.1 e una porta USB-C per la ricarica e il collegamento di accessori. Il dock della Switch OLED ha anche una porta LAN integrata, migliorando la stabilità della connessione internet per il gioco online. Inoltre, la durata della batteria è stata migliorata, garantendo fino a 9 ore di gioco continuo, a seconda del titolo in uso. Nintendo Switch OLED è ottima se state cercando una console ibrida per tutta la famiglia, permettendovi di giocare sul divano di casa su una grande TV, oppure in mobilità.

3. ROG Ally La più completa Libreria dei giochi completa , Potente Scalda un bel po' € 599.00 MediaWorld

ROG Ally, sviluppato da ASUS sotto il brand Republic of Gamers (ROG), è una console portatile da gaming che si distingue per le sue prestazioni e il design innovativo. Dotato di un display Full HD da 7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre immagini fluide e dettagliate, ideali per ogni tipo di giochi. Monta un processore AMD Ryzen serie Z1 e una GPU Radeon, ROG Ally consente di giocare a titoli AAA con un livello grafico elevato grazie alla combinazione efficiente di CPU e GPU. La console viene fornita con 16GB di RAM LPDDR5 e opzioni di archiviazione SSD NVMe fino a 512GB, garantendo tempi di caricamento rapidi e ampio spazio per installare numerosi giochi e applicazioni. Il design ergonomico del ROG Ally, con impugnature comode e controlli intuitivi, rende le sessioni di gioco lunghe meno affaticanti. La console supporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e ha diverse porte, tra cui USB-C per la ricarica rapida e il collegamento di periferiche esterne. È anche compatibile con la ROG XG Mobile, una GPU esterna che può migliorare ulteriormente le prestazioni grafiche. Utilizzando Windows 11, il ROG Ally offre accesso a un'ampia gamma di giochi disponibili su piattaforme come Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass. Se state cercando una console portatile in grado bene o male di avviare quasi tutti i giochi, allora ROG Ally fa al caso vostro.

4. Steam Deck OLED 1TB La migliore per i videogiochi Steam Schermo OLED 1280x720, 1TB, libreria Steam compatibile, Steam OS 3.0. Grande stabilità con i giochi su Steam , Schermo ottimo Libreria limitata ai giochi Steam € 679 Da Steam

Steam Deck OLED 1 TB è sviluppato da Valve e rappresenta la soluzione migliore per chi gioca prevalentemente su Steam. Dotato di un display OLED da 7 pollici con risoluzione 1280x800, offre colori più vividi e un contrasto superiore rispetto ai modelli precedenti, migliorando notevolmente l'esperienza visiva dei giocatori. Questo modello dispone di un'ampia capacità di archiviazione di 1 TB SSD NVMe, che consente di installare e gestire una vasta libreria di giochi senza preoccupazioni di spazio. Equipaggiato con un processore AMD APU personalizzato, che combina l'architettura Zen 2 per la CPU e RDNA 2 per la GPU, Steam Deck OLED offre prestazioni potenti, permettendo di giocare a titoli AAA con fluidità e dettagli grafici più che soddisfacenti. La console include 16 GB di RAM LPDDR5, garantendo una gestione efficiente del multitasking e dei carichi di lavoro più intensi. Il design ergonomico di Steam Deck OLED è studiato per lunghe sessioni di gioco, con controlli intuitivi e impugnature confortevoli. Il dispositivo supporta una vasta gamma di connettività, inclusi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e numerose porte, tra cui USB-C per la ricarica e la connessione di periferiche esterne. Un'altra caratteristica notevole è la compatibilità con il dock ufficiale Steam Deck, che consente di collegare la console a monitor esterni, tastiere e mouse per un'esperienza di gioco da desktop. Utilizzando SteamOS 3.0, basato su Linux, lo Steam Deck OLED offre un'interfaccia ottimizzata per il gaming e accesso a tutta la libreria di giochi Steam. Se non siete interessati ad accedere ad altri client, allora Steam Deck è la soluzione preferibile per voi.