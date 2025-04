Offerte Nintendo Switch: titoli cult SCONTATI FINO AL 33%, solo per pochi giorni!

Nintendo ha dato ufficialmente il via alla promozione Saldi Risparmia e Gioca, un evento speciale pensato per chi desidera espandere la propria raccolta di videogiochi su Nintendo Switch risparmiando. Approfittando di sconti fino al 33%, potrete aggiungere alla vostra libreria digitale alcuni tra i titoli più acclamati del panorama Nintendo a un prezzo decisamente più accessibile. È bene affrettarsi, però: le promozioni sono disponibili solo fino al 27 aprile 2025.

Vedi le offerte su My Nintendo Store

Saldi Risparmia e Gioca, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti spicca Animal Crossing: New Horizons, proposto a 39,99€ anziché 59,99€. Un’occasione unica per immergervi nella vita su un’isola tropicale tutta da personalizzare, tra natura rigogliosa, costruzioni creative e momenti di relax.

Allo stesso prezzo trovate anche Paper Mario: Il Portale Millenario, il rifacimento dell’amato gioco uscito su GameCube. Una storia piena di ironia e colpi di scena, con un sistema di combattimento a turni coinvolgente e una direzione artistica ispirata al mondo della carta.

I nostalgici dei giochi vintage troveranno pane per i loro denti con Nintendo World Championships: NES Edition, che scende a 19,99€. Una vera e propria maratona di sfide ispirate ai grandi classici 8-bit, pensata per mettere alla prova abilità, memoria e riflessi.

Per chi cerca divertimento condiviso, è in promozione anche Kirby Star Allies, disponibile a 39,99€. In questo platform a scorrimento laterale potrete unirvi fino a tre amici per affrontare nemici, esplorare mondi coloratissimi e sfruttare i poteri speciali di Kirby in battaglie cooperative.

Ordinare direttamente dal My Nintendo Store, il negozio digitale ufficiale di Nintendo, offre vantaggi esclusivi. Avrete accesso a prodotti originali, contenuti digitali, bundle speciali, console, accessori, Amiibo e merchandising ufficiale, tutto in un’unica piattaforma affidabile. Inoltre, ogni acquisto vi permette di accumulare punti da utilizzare per future ricompense.

Le promozioni legate ai Saldi Risparmia e Gioca saranno disponibili solo fino al 27 aprile, dopodiché i prezzi torneranno alla normalità. Se desiderate acquistare nuovi titoli per la vostra Nintendo Switch a tariffe vantaggiose, è il momento perfetto per farlo.

