COD Modern Warfare, leak nel mirino: Activision ordina a Reddit di collaborare

Recentemente l’offensiva delle software house nei confronti dei responsabili dei leak è diventata sempre più massiccia. Quello di COD Modern Warfare è solo l’ultimo caso in ordine di tempo dato che proprio in questi giorni il profilo Twitter Sabi, specializzato nel diffondere indiscrezioni su Nintendo, era stato disattivato per le pressioni arrivate dall’azienda di Kyoto. Anche Epic ha deciso di intraprendere sempre più spesso le vie legali per scoraggiare la diffusione di informazioni in anticipo sui contenuti di Fortnite ancora non rilasciati.

Nel caso di COD Modern Warfare ormai da mesi assistiamo alla diffusione di informazioni e leak sulla modalità battle royale con diversi utenti che hanno mostrato alcuni video sostenendo di avere addirittura potuto esplorare la mappa. Il publisher adesso chiede a Reddit, dove erano apparsi molti dei leak, di collaborare per riuscire a identificare i responsabili. In particolare dopo il rilascio della Stagione 2, era apparso un’immagine promozionale della modalità Warzone. Secondo l’utente Assyrian2410 (il cui profilo è stato cancellato) l’immagine ritraeva del materiale ufficiale ottenuto grazie a una «fonte interna». Proprio su questo leak si concentra l’attenzione di Activision.

In base alla legge sul DMCA, ovvero la normativa che tutela i diritti d’autore negli Stati Uniti, Activision ha chiesto a Reddit di fornire «tutte le informazioni, inclusi nomi, indirizzi, numeri telefonici, email e indirizzi IP, necessari a identificare i responsabili» della diffusione del leak sulla modalità battle royale.

Come riporta il sito Screen Rant, non si sa se Reddit abbia risposto alle richieste arrivate dal publisher e per quanto tempo vengano conservati i dati degli utenti che hanno cancellato il proprio profilo come nel caso del responsabile del leak. Infine, sempre secondo indiscrezioni, la modalità battle royale di COD Modern Warfare dovrebbe arrivare nel mese di marzo e alcuni content creator saranno presto provati a chiamarla.