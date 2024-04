Arriva la serie TV di Fallout: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

Dopo l'enorme successo della serie TV di The Last of Us e dell'appena conclusa seconda stagione di Halo, continuano a fiorire le produzioni televisive basate su mondi videoludici. Ad aprile, infatti, uscirà finalmente la tanto attesa serie TV di Fallout, che ci trasporterà nel mondo post-apocalittico creato da Bethesda e ci farà scoprire una storia totalmente nuova.

Se vi state chiedendo quando uscirà nello specifico, di cosa parlerà e, soprattutto, dove vederla in Italia, siete nel posto giusto, dato che di seguito troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Serie TV di Fallout, quando esce?

La serie TV di Fallout sarà disponibile a partire dall'11 aprile, un giorno prima rispetto alla data annunciata in precedenza. Inoltre, a differenza del solito programma a rilascio settimanale, tutti gli otto episodi verranno rilasciati in una sola volta.

Serie TV di Fallout, di cosa parla?

Questa attesissima serie è ambientata nella Los Angeles e nel mondo futuro e post-apocalittico di Fallout. La trama racconterà una storia originale che sarà collocata all'interno del canon della saga dei videogiochi. I creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, sono gli executive producer della serie, mentre il cast include attori come Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e molti altri.

La serie, esattamente come il videogioco, immergerà gli spettatori in un mondo devastato dalle radiazioni, esplorando le sfide della sopravvivenza in un ambiente ostile e pericoloso. In particolare, la trama si concentrerà su una abitante del Vault di nome Lucy (interpretata da Ella Purnell) che si avventura nel Deserto, solo per scoprire quanto siano diventate pericolose le cose due secoli dopo l'apocalisse; la serie sembra essere cruda e violenta, come ci si aspetterebbe da un contesto post-apocalittico, ma presenta anche un ottimo senso dell'umorismo e lo stile retrofuturistico tipico di Fallout.

Serie TV di Fallout, dove vederla?

La serie TV di Fallout sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Se siete già abbonati al servizio Prime, potrete accedere alla piattaforma di streaming con le vostre credenziali Amazon (vi ricordiamo che potete usufruire di Prime Video tramite il web, le app per iOS, Android e Windows, e su smart TV).

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, questo è il momento ideale per farlo, in quanto potrete godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo arco di tempo avrete accesso non solo a Prime Video, ma anche a tutti gli altri vantaggi dell'abbonamento, tra cui la consegna rapida e gratuita di tutti gli ordini Amazon, l'accesso a piattaforme come Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading.

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni

Amazon Prime Video, quanto costa l'abbonamento?

Attualmente Amazon Prime Video è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime, il quale ha un costo mensile di soli 4,99€ o annuale di 49,99€. A partire dal 9 aprile 2024, però, verranno introdotte alcune modifiche ai piani di abbonamento in Italia sia per i nuovi abbonati sia per coloro che sono già clienti. In particolare:

Piano Standard con pubblicità : nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari.

: nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Piano senza pubblicità: se preferite guardare i contenuti senza alcuna pubblicità, potrete optare per il piano senza pubblicità. In questo caso, il costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento base sarà di 1,99€ al mese. Questo vi permetterà di godervi i film e le serie TV senza interruzioni pubblicitarie.

Sta a voi, dunque, decidere per quale piano optare anche se siete già abbonati ad Amazon Prime, ma in ogni caso rimane valida la prova gratuita di 30 giorni se non siete ancora clienti.