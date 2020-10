Control: disponibile su Switch, come? Grazie al cloud!

Come ormai Nintendo ci ha abituato in questo 2020, i propri nuovi annunci vengono fatti all’improvviso, senza che ci sia dietro un pre annuncio come è capitava fino all’anno scorso. Eccoci quindi a parlarvi di uno dei grandi ed inaspettati annunci che possiamo trovare all’interno del nuovo Nintendo Direct Mini dedicato ai partner di terze parti. Tra i nuovi annunci troviamo anche l’arrivo di Control su Nintendo Switch.

Sì, avete capito bene, il più recente titolo targato Remedy Entertainmet debutterà sulla console ibrida Nintendo Switch, e lo farà a partire da oggi. Come viene chiarito durante il Direct Mini, questa Control Ultimate Edition Cloud Version permetterà ai giocatori della console Nintendo di esplorare i misteriosi corridoi del Bureau insieme a Jesse Faden tramite l’utilizzo della tecnologia cloud gaming.

Versioni aggiornate alla next-gen: nelle ultime settimane Control ha fatto molto discutere.

La notizia dell’arrivo di Control anche su Nintendo Switch è stata decisamente inaspettata, tanto che sono stati i molti i giocatori che hanno assistito all’annuncio quasi increduli. Quel che ha reso ancor più entusiasmante questo annuncio è stata la data di uscita del titolo Remedy su Switch. Sarà possibile giocare in cloud gaming a Control anche sulla console ibrida Nintendo a partire proprio da oggi. Essendo la Ultimate Edition, nel pacchetto ci sarà ovviamente il gioco base più i due DLC The Foundation e AWE.

Come viene specificato nell’eShop italiano, per accedere al servizio di cloud è necessario un account Nintendo. Mentre per l’accesso senza limiti al gioco è necessaria l’applicazione gratuita di avvio del software e l’acquisto del pass di accesso.

Parliamo di uno dei titoli più interessanti che sono stati rilasciati solamente l’anno scorso, sviluppato dalla software house finlandese capitanata dal buon Sam Lake; una fucina di opere tutte diverse e capaci di raccontare grandi storie in immaginari davvero evocativi ed originali. Tutto questo da oggi è disponibile anche per i possessori di Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questo clamoroso annuncio fatto poco fa? Quale altro annuncio presente nel Nintendo Direct Mini vi ha entusiasmato? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.