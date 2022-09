Dato il grande successo ottenuto da Core Keeper, si prospettano nuovi e succulenti eventi a valorizzarne le potenzialità, in risposta all’amore dei fan. Da questo 26 settembre, infatti, gli appassionati di Core Keeper e di Terraria avranno moltissimo materiale in comune su cui costruire le rispettive esperienze. Il tutto attraverso un evento cui al suo centro troviamo entrambi i titoli, sviluppando il suo potenziale intorno al King Slime. Questo evento crossover è stato ufficializzato dalla pagina Steam ufficiale di Core Keeper, evidenziando che a partire dalla data suddetta sarà possibile evocare questo boss in entrambe le circostanze.

Terraria

Approfondendo i dettagli dell’evocazione, sulla pagina viene riportato che il King Slime presenterà delle caratteristiche simili a quelle di Omoroth, per quanto concerne il suo generarsi in gioco, dato che il suo ingresso sarà collegato a uno specifico oggetto in mano ai giocatori, ottenibile grazie a un aggiornamento.

La difficoltà alla base di questa nuova sfida evento di Core Keeper sarà proprio quella di sconfiggere il King Slime di Terraria, e Fireshine Games ha assicurato che ne varrà assolutamente la pena, dato il premio, unico nel suo genere, ottenibile. L’importanza di questo evento e il suo peso sul futuro del titolo è stato sottolineato anche dagli sviluppatori stessi di Core Keeper: “Siamo lieti di annunciare che stiamo collaborando con Re-Logic per alcune entusiasmanti attività crossover. Core Keeper e Terraria sono entrambi giochi sandbox incentrati sull’esplorazione e l’avventura, e abbiamo discusso con Re-Logic, da un po’ di tempo, sui modi in cui potremmo unirci per celebrare entrambi i giochi con le nostre rispettive comunità”.

Oltre a questa grande battaglia nell’evento saranno disponibili anche tante altre piccole attività ed elementi aggiuntivi, in un lavoro che basa tutto il suo potenziale sul rapporto e i dettagli in comune sia fra i due giochi suddetti che sulle loro rispettive community. Il successo (che quasi ricorda alla lontana quello che fu anche con Minecraft) da entrambe le parti ha sicuramente ispirato tutto ciò, buttando anche uno sguardo al futuro.