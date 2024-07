Terraria supera Super Mario Bros ed entra nell'Olimpo dei 10 videogiochi più venduti di sempre

Terraria, il videogioco sandbox di azione-avventura lanciato nel 2011, ha raggiunto un traguardo a dir poco notevole, entrando nella lista dei dieci videogiochi più venduti di tutti i tempi. Grazie alle sue 58.7 milioni di unità vendute, infatti, ha superato uno dei titoli più iconici della storia dei videogiochi, Super Mario Bros, che al momento conta 58 milioni di copie vendute dal suo debutto sulla piattaforma Nintendo Entertainment System nel 1985.

Durante l'ultimo State of the Game, gli sviluppatori di Re-Logic hanno rivelato che hanno deliberatamente ritardato l'aggiornamento delle vendite per sorpassare il celebre gioco che narra le avventure di un idraulico e suo fratello intenti a salvare una principessa da una creatura simile a una tartaruga-drago. Terraria si posiziona ora al nono posto nella classifica mondiale, proprio davanti a Super Mario Bros.

Nonostante la distanza dalle prime tre posizioni dominata da Minecraft con 300 milioni di copie vendute, seguito da Grand Theft Auto V con 200 milioni e Tetris con 100 milioni, Terraria potrebbe ancora salire di qualche posizione nei prossimi anni. Tuttavia, raggiungere i primi tre è considerato improbabile.

Il confronto di Terraria con Minecraft è inevitabile, essendo entrambi giochi sandbox, ma il primo offre distintamente una esperienza in 2D che va oltre la semplice costruzione ed esplorazione. Il modo in cui si gioca è completamente soggettivo, essendo incentrato tanto sull'esplorazione autonomica e sull'utilizzo del sistema di crafting quanto sul progredire attraverso il gioco e affrontare i boss.