Google banna il creatore di Terraria, il sandbox non uscirà mai su Stadia

Il fenomeno Minecraft ha aperto le porte a tutta una serie di titoli sandbox di diverse tipologie, generi e tematiche. Nel corso degli anni, sono stati in molti i team di sviluppo e i creativi dell’industria a proporre la propria visione per un genere che permetter una grandissimi libertà ai giocatori che vi si approcciano. Tra questi titoli spicca anche Terraria, titolo che sarebbe dovuto uscire anche su Google Stadia ma che al momento sembra sia stato cancellato a causa di una situazione particolare.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso creatore di Terraria, Andrew Spinks, tramite il proprio account Twitter. A causare la cancellazione del sandbox su Google Stadia sono stati alcuni avvenimenti che sono accaduti allo stesso Spinks in queste ore. Lo sviluppatore risulta esser stato bannato da Google senza alcun apparente motivo, causandogli l’impossibilità di accedere a tutti i servizi online proposti dal colosso americano.

“Il mio account Google è disattivato ormai da tre settimane. Non ho ancora idea del perché, e dopo aver usato tutte le risorse il problema non ho ricevuto nemmeno una vaga indicazione” esordisce così il creatore di Terraria. “Non ho fatto nulla per violare i termini di servizio, quindi non posso interpretare tutto questo se non nella vostra volontà di tagliare i ponti con me. Terraria per Google Stadia è cancellato. La mia compagnia non supporterà più nessuna delle vostre piattaforme d’ora in poi.”

I will not be involved with a corporation that values their customers and partners so little. Doing business with you is a liability. — Andrew Spinks (@Demilogic) February 8, 2021

Una situazione per nulla felice quella capitata al creatore di Terraria che, per il momento non ha la possibilità nemmeno di accedere al proprio account Gmail e nemmeno utilizzare i dati immagazzinati nel drive. Cosa ne pensate della situazione attuale? Cosa pensate che possa aver scaturito un ban del genere nei confronti del creatore di Terraria?