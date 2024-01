In Terraria sono gli utenti a gestire l'uscita degli aggiornamenti

Il popolare gioco Terraria, dopo 12 anni di continua espansione, si è trovato di fronte a una decisione decisamente peculiare riguardo al prossimo aggiornamento, la quale, questa volta, è sta presa dalla comunità dei giocatori.

Lo sviluppatore di Terraria, Redigit, ha difatti coinvolto attivamente la sua comunity, chiedendo se il team di sviluppo dovesse posticipare l'aggiornamento 1.4.5, accelerare i tempi per rilasciarlo il prima possibile o abbandonare il supporto a Terraria per creare un nuovo gioco.

La risposta schiacciante, da parte della community, è stata in favore del ritardo dell'aggiornamento per renderlo il più possibile migliore.

Dopo aver ricevuto oltre 26.000 voti dalla community di Terraria, più del 90% ha optato per ritardare l'aggiornamento, mentre solo il 23% ha votato a favore di abbandonare completamente il supporto al titolo per creare un nuovo gioco.

Questa scelta riflette la dedizione e l'affetto dei giocatori nei confronti di Terraria e la loro volontà di aspettare il tempo necessario per ottenere un aggiornamento di qualità.

Allo stesso tempo è interessante constatare come, in seguito a 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ci siano parecchi giocatori pronti a salutare definitivamente il gioco in favore di un nuovo progetto da parte del team di sviluppo.

Redigit e il suo team, al momento, prenderanno il tempo necessario per perfezionare l'aggiornamento 1.4.5 di Terraria, rendendolo il migliore possibile. Questa decisione ha rassicurato, ancora una volta, i giocatori in merito alla qualità dei contenuti realizzati dagli sviluppatori.

Nonostante le continue affermazioni dell'autore che gli aggiornamenti futuri sarebbero stati gli ultimi, il successo di Terraria continua a rimanere invariato. Il gioco è ancora estremamente popolare e vende molto bene, il che ha motivato il team di sviluppo a continuare a supportarlo con nuovi contenuti.

La sua longevità è un segno della forza della community di giocatori e della capacità del team di fornire esperienze di gioco apprezzate nel corso degli anni.

Rimane comunque singolare, e per certi versi divertente, la decisione della community di dare il "permesso" al team di sviluppo di posticipare l'aggiornamento. Un episodio che riflette l'amore e l'attaccamento duraturo dei giocatori nei confronti di Terraria, dimostrando che optare per la qualità è sempre la soluzione migliore.