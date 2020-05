Cosa significa “Gameplay”? Ne discute su Twitter un ex dirigente Xbox

L’Inside Xbox di ieri ha acceso il dibattito. Cosa s’intende, precisamente, con la parola “gameplay”? La risposta della community alla diretta dedicata ai giochi terze parti di Series X ha prestato il fianco a molte critiche, principalmente perché la comunicazione di Xbox nelle ore antecedenti all’evento parlava di gameplay, quando poi il realtà il materiale era più un misto di cut-scene e scene di gioco molto vaghe. Di fatto, non si è mai visto il gioco in azione così come lo si potrà fruire una volta uscito.

Le lamentele sono state talmente rumorose che Xbox si è sentita di dover chiedere scusa alla community per non aver specificato bene il tema dell’Inside Xbox. Un’ammissione di colpe che in qualche modo giustifica la parte di community che si è lamentata a gran voce, chiedendo quindi più trasparenza dalle prossime volte.

Sull’argomento si è espresso anche Albert Penello, ex responsabile della divisione marketing di Xbox, che su Twitter ha sollevato proprio il dubbio più importante.

Ok serious question (no trolling) – when you hear "Official Gameplay" what does that mean to you? I've been out of this for a while so perhaps the definition has drifted. I think of "Gameplay" as showing a segment of the actual game running vs. in-engine Trailers. Is it just me?

