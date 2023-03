Dopo diverse settimane di rumor e voci di corridoio, ora è ufficiale: sì, Counter-Strike 2 esiste. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della giornata odierna, con un reveal decisamente atipico per il mondo dei videogiochi. Niente celebrazioni, niente trailer, neanche un’immagine, ma un semplice trailer, il primo di una lunga serie che accompagneranno i giocatori da qui all’uscita del gioco.

Le informazioni? Ridotte all’osso per ora. Tramite Twitter, gli sviluppatori hanno annunciato che Counter-Strike 2 sarà “un esperienza decisamente migliore sotto ogni punto di vista”. Per spiegare al meglio tutte le differenze, il team di sviluppo ha deciso di lavorare a una serie di video, il primo pubblicato oggi, che punta a spiegare nel dettaglio i vari miglioramenti apportati.

Si comincia subito oggi, mercoledì 17 marzo 2023. Per celebrare l’annuncio, il team di sviluppo ha deciso di mostrare come si comporteranno le granate fumogene nel nuovo gioco. Il filmato, che trovate poco più in basso. Il trailer, inoltre, ci anticipa anche la finestra di lancio del gioco: “estate 2023”, senza una data di uscita specifica.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S — CS:GO (@CounterStrike) March 22, 2023

Purtroppo, a differenza di quanto volevano i rumor, almeno per ora non sembra essere prevista una beta pubblica o privata. Secondo alcune voci di corridoio, proprio entro la fine di marzo 2023 Valve avrebbe dovuto pubblicare una versione di prova del gioco, ma almeno per ora non ce n’è traccia. Considerando che siamo praticamente alla fine del mese, sarà davvero difficile pensare di poter mettere le mani sul titolo prima delle prossime settimane.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito. Vi aggiorneremo non appena Valve diffonderà ulteriori novità in merito a Counter-Strike 2, dunque continuate a seguire GameDivision per non perdervi tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo non solo da Valve ma da tutto il mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.