Counter-Strike 2, venduta la skin più costosa di sempre a un prezzo folle

Una skin di Counter-Strike: Global Offensive ha raggiunto un prezzo da capogiro, diventando la più costosa mai venduta nella storia del gioco. La skin in questione è la StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661, che è stata ceduta per oltre un milione di dollari (anche se la cifra esatta non è chiara) come riferito dal giornalista Jake Lucky su Twitter.

Questa particolare skin si caratterizza per un'intensa colorazione blu unita a un design che simula una fiammata, rendendola estremamente ricercata tra i collezionisti.

Il mercato delle skin di videogiochi, come parte dell'ampio settore degli eSport, ha visto una crescita massiccia negli ultimi anni, arrivando a valere oltre 50 miliari di dollari. La rarità di certi articoli digitali, come la AK-47 Blue Gem, contribuisce a stabilire prezzi molto elevati, accessibili esclusivamente agli individui più abbienti.

Gli esperti ritengono che la crescente popolarità degli eSports e il valore culturale assegnato a queste skin rare alimentino ulteriormente questo fenomeno di mercato. La skin venduta rappresenta non solo un oggetto digitale, ma anche uno status simbol per coloro che possono permettersi investimenti così esclusivi nel panorama.