Ti ricordi di Subway Surfers? Ora ci puoi giocare in Counter-Strike 2

Il mapmaker di Counter-Strike 2, Lillykyu, ha ricreato il popolare gioco endless runner Subway Surfers all'interno di Counter-Strike 2. La mod, chiamata Subway Smurfers, è ora disponibile per il download su Steam Workshop e offre un'esperienza di gioco simile all'originale del 2012.

La versione Counter-Strike 2 di Subway Surfers mantiene gli elementi chiave del gioco originale: i giocatori corrono lungo i binari del treno, evitando ostacoli e raccogliendo monete e power-up. Una novità interessante è che le monete raccolte in Subway Smurfers possono essere utilizzate per sbloccare coltelli di Counter-Strike 2.

Questa mod rappresenta solo l'ultima di una serie di ricreazioni di giochi iconici realizzate da Lillykyu all'interno di Counter-Strike 2. Tra le altre, si annoverano versioni di Duck Hunt, Paint, Jetpack Joyride e Fruit Ninja.

La popolarità di queste mod riflette il successo continuo di Counter-Strike 2, rilasciato nel 2023 come successore di Counter-Strike: Global Offensive. Il gioco mantiene costantemente la prima posizione su Steam, con oltre un milione di giocatori simultanei, superando di gran lunga titoli come Dota 2.

Insomma, la natura free-to-play di Counter-Strike 2, unita alla creatività della comunità di modder, contribuisce a mantenere il gioco fresco e in continua evoluzione, attirando nuovi giocatori e mantenendo coinvolti quelli esistenti.

La serie Counter-Strike stessa è nata come una mod di Half-Life nel 1999, creata da Minh "Gooseman" Le e Jess Cliffe. Il successo della mod fu talmente grande che Valve, la casa produttrice di Half-Life, decise di acquisirla e trasformarla in un gioco standalone. Questo dimostra come le mod possano avere un impatto significativo sull'industria videoludica.

La ricreazione di Subway Surfers in Counter-Strike 2 è particolarmente interessante perché unisce due generi di gioco molto diversi: uno sparatutto tattico in prima persona e un endless runner per dispositivi mobili. Questa fusione di generi è una tendenza emergente nel mondo del modding, che riflette la crescente ibridazione dei generi videoludici nel mercato mainstream.