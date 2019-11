Crash Bandicoot Worlds: il gioco verrà annunciato durante i Game Awards?

Come ben saprete, durante il prossimo mese di Dicembre si svolgeranno i tanto attesi Game Awards 2019. Questo particolare gala di premiazione è riuscito in poco tempo a diventare uno degli eventi ludici più attesi dell’anno. Spesso e volentieri durante la “festa” organizzata da Geoff Keighley si presentano occasioni uniche per lasciare a bocca aperta l’utenza e i media di tutto il mondo. Anche quest’anno sicuramente i Game Awards ci lasceranno di stucco grazie ai suoi annunci, ma un nome in particolare potrebbe mostrarsi durante le “festa” ovvero quello di Crash Bandicoot.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un “rumor” abbastanza curioso riguardante il futuro capitolo dedicato a Crash ed i suoi amici. Svariati insider avrebbero confermato l’esistenza di Crash Bandicoot Worlds ovvero un “sequel” diretto della saga che riprenderà i fasti vissuti con la trilogia originale. Durante le scorse ore siamo venuti a scoprire altri curiosi dettagli su questo titolo provenienti da altri utenti/insider.

Stando a queste persone il nuovo gioco di Crash Bandicoot dovrebbe venir annunciato durante il gala dei Game Awards del prossimo Dicembre. Esso verrà rilasciato durante il prossimo 2020 per tutte le console odierne (e PC) e addirittura anche per le future PS5 ed Xbox Scarlett. Dietro il progetto ci sarebbero sia il team dei Vicarious Visions sia quello i Toys for Bob che durante questa generazione si sono occupati dei Remake di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon.

Ovviamente per adesso si trattano di speculazioni basate su piccoli leak rilasciati in rete. Finché non ci saranno conferme ufficiali da parte dei team dietro al progetto vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute pinze. Sicuramente durante il prossimo mese qualcosa verrà confermato (o smentito). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!