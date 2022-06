Oltre all’annuncio della seconda parte del remake di Final Fantasy 7, Square Enix ha annunciato la rimasterizzazione di Crisis Core: Final Fantasy 7. Chiamato ufficialmente con il “sottotitolo” Reunion, il gioco è stato annunciato nel corso dell’evento celebrativo dedicato al gioco più famoso della serie. Un annuncio che però non ha sortito l’effetto sperato: già nella prima mattinata di oggi, infatti, un insider divenuto famoso nel corso delle ultime settimane aveva anticipato l’arrivo di questa rimasterizzazione.

Non si tratta di un remake, ma appunto di una rimasterizzazione totale del gioco. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion si presenta ai giocatori in una versione aggiornata rispetto all’originale del 2007, con una veste grafica migliore e più adatta ai tempi moderni e ovviamente un frame rate stabile a 60 frame al secondo. Un trattamento sicuramente di lustro, anche se destinato a uno dei giochi più discussi dai fan ma che fa parte della storia del franchise e specialmente del settimo capitolo.

Al momento nessuna data di uscita è stata annunciata. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion vedrà la luce questo inverno e non solo sui sistemi Sony. Il gioco arriverà infatti su PlayStation 5 e PlayStation 4, ma anche Nintendo Switc, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e ovviamente su PC via Steam. Potete dare uno sguardo al trailer di annuncio poco più in basso, che mostra anche il gameplay e ovviamente i grandi progressi fatti dal team di sviluppo.

Non ci resta dunque che attendere una eventuale data di uscita da parte di Square Enix per questa remaster. Nell’attesa, vi ricordiamo che stasera è stata annunciata anche la versione Steam di Final Fantasy 7 Remake: trovate maggiori dettagli a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.