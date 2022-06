Dopo le grandi conferenze di settimana scorsa, c’è ancora tempo e spazio per annunci di grande importanza. Ci pensa Square Enix a tenerci compagnia in queste ore notturne con la celebrazione di Final Fantasy 7, all’interno della quale è stato finalmente annunciato Final Fantasy 7 Rebirth. Il settimo capitolo è da sempre uno dei più apprezzati ed espansi nella mitologia della serie, e giusto qualche istante fa abbiamo potuto assistere a un evento celebrativo di esigua durata ma ricco di novità.

In molti se lo aspettavano, e qualche rumor era riuscito a mettere la pulce nell’orecchio di molti appassionati, ma finalmente abbiamo ricevuto novità importanti per quanto riguarda la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, chiamato ufficialmente Rebirth. L’acclamato progetto è riuscito ad attirare le attenzioni di appassionati e critica, anche se la parte finale della prima parte, su cui non faremo alcuno spoiler, ha destato più di qualche perplessità.

Qualche istante fa è però arrivato l’annuncio della seconda parte di questo attesissimo remake, la quale ci porterà a vivere le avventure del nostro gruppo di personaggi al di fuori delle mura di Midgard. Il primo teaser dura pochi secondi, ma è già capace di lasciarci parecchie curiosità attorno al progetto. Oltre al filmato, veniamo a conoscenza che tutto il progetto remake sarà composto da una trilogia, con il terzo e ultimo capitolo che al momento ha un nome misterioso.

Con la pubblicazione di questo primo filmato di Final Fantasy 7 Rebirth conosciamo anche la finestra di lancio, con il gioco che arriverà il prossimo inverno. Questo è solo un assaggio, e noi non vediamo già l’ora di poter tornare a calcare uno dei mondi videoludici più belli mai creati.