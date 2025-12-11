Dopo la prima parte andata in onda la scorsa settimana, questa sera alle 21:00 arriva sul canale

YouTube ufficiale di Crossover – Universo Nerd l’ultimo episodio della stagione dedicato alla Milan Games Week 2025, che completa il racconto della fiera con nuove prove, incontri e contenuti esclusivi.

Un appuntamento imperdibile per i fan della cultura pop e del mondo del gaming, che fungerà da antipasto perfetto alla nottata degli attesissimi The Game Awards 2025. L'episodio parte alla grande con un viaggio nello splendido universo di Star Wars, il cui franchise è stato tra i grandi protagonisti della kermesse milanese, con cosplayer, splendide scenografie, tante novità e tutta la potenza di un universo immaginifico che a distanza di anni non sembra aver perso il suo smalto!

A seguire si torna nel nostro spazio fisso dedicato a Magic The Gathering: Magic Nexus, dove Emross e il nostro Dave ci aiuteranno a scoprire qualcosina in più sui segreti e i trucchi del più amato gioco di carte collezionabili del pianeta.

Ancora giochi, ma stavolta digitali, con un salto allo stand Nintendo della MGWCMX, dove abbiamo potuto dare un'occhiata alle tante demo presenti nella fiera, tra cui Resident Evil, Cyberpunk ed Elden Ring, che hanno deliziato il nostro Longo (e non solo!).

Il giro di giostra nel mondo del gaming prosegue con l'incontro con Nicoletta Rosellini e il team di The Nexus, che in occasione della kermesse ci ha introdotti alla nuova espansione di World of Warcraft, Midnight, in arrivo a marzo 2026!

E ancora: il nostro incontro con la Umbrella Italian Division, tra scenografie, cosplay e riferimenti al mondo di Resident Evil; una tappa allo stand IKEA, che quest'anno ha conquistato la fiera con una trovata davvero assurda (e bellissima) dedicata al mondo di D&D; e poi giochi, curiosità e notizie nel nuovo episodio della rubrica Dave Show, che in questa puntata sarà lanciata nientemeno che dal mitico Don Alemanno, fumettista, autore e creatore dello spassosissimo Jenus!

Insoma, Crossover chiude la sua partecipazione a questa edizione della MGWCMX col botto, in quello che per appassionati e fan del mondo nerd sarà, senza dubbio, uno splendido palliativo alla lunga attesa della nottata dei The Game Awards!

L’appuntamento è questa sera, alle 21:00, sul canale YouTube di Crossover – Universo Nerd, e in contemporanea su Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it.

NON POTETE MANCARE!