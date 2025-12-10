Da oggi è disponibile Megadimensione, il nuovo DLC per Leggende Pokémon: Z-A (acquistabile qui) compatibile con Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. L'espansione porta gli allenatori oltre i confini della realtà conosciuta, in un'avventura che continua dopo gli eventi della campagna principale.
Luminopoli si trova ad affrontare un fenomeno inspiegabile: portali dimensionali si aprono nella metropoli, creando passaggi verso realtà parallele dove le normali leggi dello spazio cessano di funzionare. Queste distorsioni danno vita alle cosiddette Luminopoli dimensionali, versioni alternative della città che gli allenatori dovranno esplorare.
All'interno di queste dimensioni parallele, i giocatori incontreranno Pokémon solitamente assenti dall'area urbana. La vera sorpresa riguarda però i livelli dimensionali: alcune creature superano il tradizionale limite del livello 100, rappresentando una sfida inedita per gli allenatori più esperti.
La narrazione ruota attorno a Hoopa, il Pokémon leggendario dotato della capacità di manipolare lo spazio attraverso i suoi anelli dimensionali. Ad affiancarlo c'è Anjabelle, una pasticciera che gestisce una bottega di ciambelle in città. Questa coppia insolita accompagnerà i giocatori nell'esplorazione delle realtà alternative.
Il Team MZ ritorna con un ruolo fondamentale nell'indagine sulle anomalie spaziali. Insieme a Ornella, i protagonisti dovranno scoprire l'origine delle Luminopoli dimensionali e valutare la minaccia che rappresentano per la stabilità della metropoli. La trama intreccia elementi investigativi con le battaglie caratteristiche della serie.
L'espansione introduce diverse megaevoluzioni mai viste prima. Il protagonista assoluto è MegaRaichu, disponibile in due forme distinte chiamate MegaRaichu X e MegaRaichu Y, che trasformano il celebre Pokémon elettrico in una forza senza precedenti.
L'elenco delle novità comprende anche le megaevoluzioni di Chimecho, Baxcalibur, Zeraora e Lucario. Queste trasformazioni espandono notevolmente le possibilità tattiche nei combattimenti di alto livello, offrendo nuove strategie agli allenatori.
Per giocare a Megadimensione, acquistabile come contenuto aggiuntivo separato, serve una copia di Leggende Pokémon: Z-A, disponibile sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch 2. L'accesso alle missioni del DLC richiede inoltre di aver completato la storia principale, assicurando che solo chi ha concluso l'avventura originale possa affrontare le sfide dimensionali.