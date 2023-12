Migliori cuffie Xbox (dicembre 2023)

Quali sono le miglior cuffie per le console Xbox? Molto spesso quando si osserva un videogioco a spiccare maggiormente all'occhio sono diversi aspetti, come la resa grafica, il gameplay o, perché no, qualche personaggio o ambientazione particolarmente accattivante. Un altro fattore che ha un'enorme importanza, però, è l'audio, che soltanto le cuffie più all'avanguardia possono trasmettere nel modo migliore per non perdere il feeling che gli sviluppatori hanno designato appositamente per i giocatori. È per questo che, se nel gaming si cercano esperienze immersive, è bene procurarsi un buon headset che abbia una buona qualità audio e, perché no, altre funzionalità di cui si potrebbe aver bisogno come i comandi sui padiglioni.

Con l'aggiornamento di dicembre 2023 abbiamo sistemato questa guida sostituendo diversi articoli, per offrire più diversità tra la scelta dei prodotti.

Ciò che troverete nei prossimi paragrafi, quindi, sarà una lista di validissimi prodotti tra i quali scegliere quali portarvi a casa, in base alle vostre esigenze. Abbiamo incluso headset con qualità del suono eccelsa, cercando anche di andare incontro a chi in un paio di cuffie cerca altre caratteristiche come la leggerezza o la connettività migliore possibile, ma anche a chi invece non ha intenzione di spenderci un patrimonio e cerca un compromesso tra qualità e budget.

Se invece siete alla ricerca del miglior headset per PS4, nessun problema: in questo articolo potete trovare le migliori scelte attualmente sul mercato per la piattaforma di Sony, mentre se preferite concentrarvi su prodotti solamente senza fili, qui trovate la nostra selezione delle migliori cuffie wireless sul mercato. Bando quindi alle ciance ed ecco a voi le nostre personali scelte!

Come scegliere le migliori cuffie per Xbox

Come saprete benissimo il mercato è al giorno d’oggi a dir poco inondato da cuffie da gaming di ogni tipologia e marca e non è quindi per nulla facile trovare il proprio headset perfetto, quel fido accessorio che ci sappia fedelmente accompagnare in numerose e fantastiche avventure. Quali sono quindi le principali caratteristiche da tenere in mente per scegliere una tra le migliori cuffie per Xbox?

Come collegare le cuffie ad Xbox?

La primissima cosa da tenere in mente e sicuramente quella relativa al tipo di connettività: le cuffie da gaming si suddividono infatti essenzialmente tra dispositivi cablati e wireless. Mentre per i primi, come dice il nome stesso, vi è un cavo che fa da collegamento tra le cuffie e il joystick, la seconda tipologia di device è invece wireless e non necessita quindi di un cavo per essere sfruttata. Attenzione però: le cuffie wireless necessitano di tanto in tanto di essere caricate e, solitamente, sono, a parità di prestazioni, più costose se paragonate alle rispettivi controparti cablate. Inoltre è molto importante che sulla scatola delle cuffie vi sia il bollino Designed for Xbox, o in alternativa che ne venga indicata la piena compatibilità senza fili. Le console Microsoft, infatti, hanno un protocollo senza fili proprietario che non permette una piena compatibilità con i modelli che non sono realizzati specificatamente per le console Microsoft.

Qualità audio

Altro aspetto fondamentale quando ci si ritrova a scegliere un paio di cuffie da gaming è sicuramente quello relativo alla qualità audio. Sebbene praticamente ogni prodotto vi consenta di godere dell'audio dei vostri giochi in una maniera tutto sommato limpida, una buona cuffia da gaming riesce a distinguersi per una qualità superiore. Occhio quindi ai driver audio della cuffia da gaming e alla presenza di altre caratteristiche, come l'audio surround 7.1, che possono dare una spinta in più a un prodotto rispetto ad altri device concorrenti.

Microfono

Potrebbe forse sembrare un'ovvietà, ma è fondamentale assicurarsi che le cuffie prescelte abbiano un microfono. Nel caso amiate dilettarvi con i titoli multigiocatore, o se vi piace parlare con qualche amico durante qualche avventura in solitaria, un microfono vi tornerà infatti decisamente utile. La stragrande maggioranze delle cuffie da gaming per Xbox e non solo lo possiede, ma dare un'occhiata aggiuntiva non fa decisamente male.

Design

Lo sappiamo, lo sappiamo: non è l'abito che fa il monaco, ma perché trovarsi a spendere diverse decine di euro per un prodotto magari valido sul piano tecnico ma poco convincente su quello estetico? Fortunatamente nell'odierno panorama sono presenti innumerevoli prodotti in grado di coadiuvare insieme ottime prestazioni e un design niente male, riuscendo così a soddisfare sia la vista che, ovviamente, anche l'udito. Insomma, non è certo il primo elemento da tenere in considerazione, ma al giorno d'oggi non ci sono veramente motivi per rinunciare a un design quantomeno soddisfacente.

Quali sono i brand conosciuti delle cuffie Xbox?

Qualsiasi sia il vostro budget e le vostre esigenze, un altro consiglio che vogliamo darvi nella scelta delle vostre cuffie per Xbox è quello di dare un'occhiata al brand che produce il prodotto. Non si tratta infatti di una legge incisa sulla pietra, ma fidarsi di brand conosciuti, come possono essere Logitech, Turtle Beach o HyperX mette al riparo da brutte sorprese. Nel caso in cui invece abbiate adocchiato qualche altro prodotto sulla carte interessante ma non conoscete il marchio, il nostro consiglio è quello di cercarvi qualche recensione in rete, così da poter constatare la vera resa dell'headset.

Quanto costano le cuffie Xbox?

Veniamo, infine, all'aspetto più delicato da tenere in considerazione nel momento in cui sceglierete una delle cuffie per Xbox One disponibili in questa lista: il prezzo. Bisogna precisare che non sempre un prezzo più elevato significa una qualità migliore. In moltissimi casi, specialmente per i modelli più costosi, un prezzo elevato corrisponde a caratteristiche e funzioni aggiuntive di cui magari non avete realmente bisogno.

Ovviamente questo non significa che una cuffia con un prezzo che si aggira sotto i 50€ possa garantirvi una resa sonora analoga a una più costosa, ma se siete interessati, per esempio, esclusivamente a una buona resa audio per godervi giochi e contenuti multimediali in tranquillità, una cuffia da 100€ sarà più che sufficiente per rispondere alle vostre necessità. Se, invece, siete interessati ad avere un microfono di alta qualità, differenti tipi di connessione e tutte quelle funzioni che esulano dalla semplice resa sonora, allora dovrete prepararvi a investire una cifra più importante, che potrà aggirarsi attorno ai 200€.