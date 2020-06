Cyberpunk 2077 come GTA 5, i giocatori non avranno limiti

Dopo aver assistito al primo episodio dell’evento digitale Night City Wire, Cyberpunk 2077 si è mostrato nuovamente ai giocatori con diversi nuovi spezzoni di gameplay. Il nuovo titolo degli autori della saga videoludica di The Witcher continua ad essere uno dei giochi più attesi dell’anno. Sappiamo già molte cose riguardo la trama, il gameplay e la personalizzazione del personaggio; ma in una recente intervista con la redazione di PCGamesN, Max Pears di CD Projekt RED ha voluto parlare della libertà che darà il gioco ai videogiocatori.

Il level designer di Cyberpunk 2077 ha dichiarato che il titolo fantascientifico cyberpunk in uscita il prossimo novembre, darà agli appassionati la sensazione di star giocando a un capitolo della saga di GTA. Nel dettaglio, Pears ha fatto intendere che la libertà di azioni che verrà concessa in Cyberpunk 2077 sarà molto simile a quella del free roaming di Rockstar Games. Il gioco quindi non fermerà in alcun modo i giocatori che decideranno di scatenare la propria furia sull’interna città di Night City.

“Se il giocatore vorrà scatenarsi senza sentire rimorso alcuno, il gioco gli darà esattamente quella possibilità. Per noi va benissimo così ed è quello che volevamo. Tuttavia, quando ci si trova ad affrontare una missione principale, e ci si trova davanti alla quantità di opzioni che si ha a disposizione, sono sicuro che i giocatori si fermeranno a pensare per bene a quale approccio vorranno scegliere per quella missione.” ha dichiarato nello specifico il level designer.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà finalmente il prossimo 19 novembre, e sarà acquistabile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. la versione del gioco next gen incecem arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X in un secondo momento per quanto ne sappiamo ora. Cosa ne pensate della libertà che proporrà ai giocatori il nuovo grande progetto di CD Projekt RED?