Cyberpunk 2077: DLC gratis nel 2021? Indizi nel trailer di lancio

Domani sarà il grande giorno di Cyberpunk 2077, la nuova opera targata CD Projekt RED è pronta ad entrare in scena rivoluzionando completamente il mondo degli open world. Se non avete avuto l’occasione, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dettagliata, inoltre potete gustarvi il trailer di lancio pubblicato ieri dalla casa polacca. Proprio in questo filmato, si è scoperto un messaggio decisamente criptico che suggerirebbe una serie di DLC gratuiti ed espansioni in arrivo il prossimo anno.

Il messaggio nascosto appare nel trailer in lingua inglese, qui di seguito vi lasceremo un piccolo frame dove appare tale avviso. Questo ringrazierebbe i fan per l’attesa e suggerisce delle espansioni e DLC importanti in arrivo nel 2021. Il messaggio appare al minuto 2:09 e sembra quasi impercettibile. Su Twitter un utente ha postato la foto immortalando il frame, questo è quello che c’è scritto: “Abbiamo già accennato in precedenza che ci saranno espansioni in arrivo e sebbene non siamo ancora pronti per parlarne in maniera precisa ancora, diciamo solo che abbiamo imparato molto da Hearts of Stone e Blood and Wine, i due DLC di The Witcher 3. Le espansioni che abbiamo in programma vi consentiranno di addentrarvi ancora di più nel mondo di Cyberpunk 2077, ed offriranno contenuti davvero importanti. Prima che arrivi quel momento, vogliamo ricordarvi del nostro programma di DLC gratuiti in arrivo nei primi mesi del 2021, proponendovi dei pacchetti di contenuti che vi aiuteranno a Night City. Vogliamo infine concludere questo messaggio con una richiesta. Una volta terminato il gioco, vorremmo che ci diceste qualcosa in più sul vostro V. I nostri forum e i canali social sono lì proprio per questo”.

Hidden message in the Cyberpunk 2077 Launch Trailer. Free DLC coming in early 2021. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/abAJuh3Eqi — GermanStrands (@GermanStrands) December 8, 2020

Insomma, sembrerebbe che nonostante Cyberpunk 2077 non sia effettivamente uscito, qualcosa già bolle in pentola e potrebbe trattarsi di qualcosa di grosso. Ricordiamo inoltre che l’anno prossimo è in programma anche il famoso upgrade che trasformerebbe il titolo per le console next gen. In conclusione, sentiremo parlare spesso anche nel 2021 della nuova opera targata CD Projekt RED ed onestamente siamo davvero molto curiosi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete pronti ad entrare nel mondo di Night City?