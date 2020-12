Cyberpunk 2077: CD Projekt pubblica lo spettacolare trailer di lancio

L’attesa per Cyberpunk 2077 è ormai diventata insostenibile anche per i più pazienti: fra appena due giorni, tutti quanti potremo entrare nello sfaccettato mondo di Night City. A celebrazione dell’evento, oltre che a coronamento di una campagna di comunicazione che sembrava non avere fine, CD Projekt ha pubblicato lo spettacolare trailer di lancio del suo action RPG, filmato che, in poco più di due minuti, racchiude uno spaccato di quel che sarà la vita nell’ultima megalopoli del mondo, visto dal punto di vista del suo protagonista.

Nel filmato, oltre a poter apprezzare le impeccabili voci fuori campo dei doppiatori nostrani (il doppiaggio italiano sembra davvero eccezionale, stavolta) possiamo avere un’idea più precisa di quello che sarà il ruolo di V nel gioco. Se è vero che, da un lato, potremo personalizzare totalmente le sue fattezze, dall’altro bisogna anche ammettere che, qualunque percorso decideremo di intraprendere con il nostro alter-ego, non rimarremo delusi: la caratterizzazione del personaggio, così come di tutti i comprimari che incontreremo, sembra davvero incredibile, in perfetto stile CD Projekt.

Nella nostra recensione di Cyberpunk 2077, che potete leggere a partire da ieri alle 18:00, Andrea Riviera scrive: “L’opera dei ragazzi di Varsavia è un concentrato artistico di rara bellezza, dove è stata riposta un’attenzione per i dettagli maniacale, facendo trasparire un amore viscerale per il genere d’appartenenza, tanto da convincerci ad assegnargli il nostro Award. Cyberpunk 2077 è come l’avverarsi di un sogno, per gli sviluppatori, ma anche per i giocatori: un viaggio destinato a entrare di diritto nelle pietre miliari videoludiche, e che siamo sicuri, avrà molto da dire anche nei prossimi anni. “

Sapevate che Cyberpunk 2077 girerà benissimo anche su console next-gen, grazie alle due modalità grafiche? Cosa ne pensate del trailer che avete appena visto? Siete pronti a entrare a Night City per la prima volta?