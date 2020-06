Cyberpunk 2077: tutte le nuove stupefacenti immagini del gioco

Cyberpunk 2077 è il nuovo gioco di CD Projekt RED, noto sviluppatore della serie The Witcher, basta sui romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski. Abbandonate le lande verdeggianti del continente dello Strigo Geralt, la società polacca si è lanciata su una nuova IP. Cyberpunk 2077 è ambientato nell’universo narrativo di Cyberpunk 2020 e si avvale del supporto del creatore originale del gioco da tavolo. Nei panni di un personaggio liberamente creabile e personalizzabile, dovremo muoverci all’interno di Night City, una metropoli futuristica contesa tra gang e polizia.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 19 novembre 2020, mentre una versione Google Stadia arriverà più avanti. Il gioco sarà retrocompatibile su PS5 e Xbox Series X e, nel corso del 2021, sarà rilasciata anche una patch che potenzierà il gioco su next-gen, così da sfruttare le capacità aggiuntive delle nuove macchine da gioco di Sony Interactive Entertainment e Microsoft. Ora, inoltre, sono disponibili moltissime nuove immagini del gioco. Potete vederle tutte nella Galleria qui sotto.

Inoltre, vi segnaliamo che è ora disponibile la nostra anteprima sul gameplay. Il nostro Andrea Riviera ha provato approfonditamente il gioco per ben 4 ore, permettendoci così di scoprire tanti dettagli. La sua avventura è stata seguita nei panni di uno Street Kid, una delle fazioni disponibili all’inizio dell’avventura. La personalizzazione è uno dei punti di forza, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista ludico: ci sono infatti decine di abilità e di innesti da impiantare nel personaggio, così da permettergli di diventare sempre più forte e abile.

Parliamo dopotutto di un gioco di ruolo d’azione, quindi il combattimento avrà un ruolo fondamentale. Non pensiate però che sia obbligatorio risolvere tutto con le cattive: ci sarà modo di sfruttare le nostre doti da oratore per convincere e ingannare gli avversari. C’è ancora molto da scoprire e non vediamo l’ora di mettere le mani sul gioco, ma per ora possiamo goderci le immagini nella Galleria.